प्रतिरक्षा प्रणाली के ‘गार्ड्स’ खोजने वाले तीन वैज्ञानिकों को संयुक्त नोबेल प्राइज

अमरीका के वैज्ञानिक मैरी ई. ब्रुनको व फ्रेड रैम्सडेल और जापानी इम्यूनोलॉजिस्ट शिमोन शिमोन साकागुची की ‘पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस’ पर रिसर्च ने कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज व अंग प्रत्यारोपण जैसे क्षेत्रों में नए इलाज की राह खोल दी। आज कई उपचार इसी आधार पर क्लीनिकल ट्रायल तक पहुंच चुके हैं। साल 1995 में सकागुची ने इस कड़ी में पहला अहम कदम उठाया था। उस दौर में आम धारणा थी कि खतरनाक इम्यून कोशिकाओं को केवल थाइमस ग्रंथि ही नष्ट करती है। मगर सकागुची ने दिखाया कि इसके अलावा भी एक प्रणाली मौजूद है। उन्होंने इम्यून सिस्टम की नई किस्म की कोशिकाएं खोजीं, जो ऑटोइम्यून बीमारियों से बचाती हैं।