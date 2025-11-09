‘वह बार-बार हमपर हमले करते हैं’, इस देश ने इजराइल को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- उनकी धमकियां…

स्पीकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि इजराइल की धमकियां और हवाई हमले हमारे रुख को नहीं बदल सकते। बता दें कि हिज्बुल्लाह और इजरायल के बीच 27 नवंबर 2024 से युद्ध विराम लागू है, लेकिन इसके बावजूद इजराइली सेना समय–समय पर लेबनान में हमले करती रहती है।