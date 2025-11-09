‘वह बार-बार हमपर हमले करते हैं’, इस देश ने इजराइल को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- उनकी धमकियां…

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। (Photo - The Washington Post)
लेबनान ने इजराइल को लेकर बड़ा बयान दिया है। लेबनान की संसद के स्पीकर नबीह बेरी ने कहा है कि इजराइल के साथ संबंध ठीक होने का सवाल ही नहीं उठता है।
बेरी के हवाले से लेबनानी अशरक अल-अवसत अखबार ने बताया कि संबंधों को ठीक करने के लिए अप्रत्यक्ष बातचीत में लेबनान, इजराइल, अमेरिका, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र समेत सभी पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए।
बेरी ने आगे कहा कि यदि जरूरत पड़े तो नागरिक विशेषज्ञों को भी बातचीत में शामिल किया जा सकता है। जैसे वर्ष 2000 में ‘ब्लू लाइन’ की सीमारेखा तय करते समय जब भूवैज्ञानिक और मानचित्रण विशेषज्ञों से परामर्श किया गया था।
स्पीकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि इजराइल की धमकियां और हवाई हमले हमारे रुख को नहीं बदल सकते। बता दें कि हिज्बुल्लाह और इजरायल के बीच 27 नवंबर 2024 से युद्ध विराम लागू है, लेकिन इसके बावजूद इजराइली सेना समय–समय पर लेबनान में हमले करती रहती है।
सेना का कहना है कि ये कार्रवाई हिज़्बुल्लाह की ओर से आ रहे खतरे को रोकने के लिए किया जाता है। इजराइल ने लेबनान सीमा के पास पांच जगहों पर अपना सैन्य ठिकाने बनाए रखा है।
आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार, शनिवार को पूर्वी और दक्षिणी लेबनान में इजराइल के तीन हवाई हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि 11 लोग घायल हुए।
इस बीच, लोक निर्माण एवं परिवहन मंत्री फैंज रसमनी ने कहा कि देश ने युद्ध के बाद क्षतिग्रस्त चीजों को दोबारा बनाने के मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया है। हालांकि लगातार इजराइली हमले पुनर्निर्माण प्रयासों को धीमा कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार ने बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का पूरा आकलन कर लिया है और पुनर्निर्माण की स्पष्ट योजना तैयार कर ली है। हाल की लड़ाई में हुए कुल नुकसान का आंकड़ा 11 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है।
लेबनान अब वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले 250 मिलियन डॉलर के ऋण का इंतजार कर रहा है ताकि जरूरी ढांचों की मरम्मत शुरू की जा सके। उन्होंने कहा कि यह राशि पूरी नहीं है, लेकिन पुनर्निर्माण प्रक्रिया के लिए यह पहला कदम होगा।
