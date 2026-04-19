किम जोन ने सुबह-सुबह दागीं कई बैलिस्टिक मिसाइलें, जापान-साउथ कोरिया हाई अलर्ट पर

North Korea Missile Launch: अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। इसी बीच पूर्वी एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। रविवार को उत्तर कोरिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया, जिसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मिसाइल लांच की खबर के बाद जापान ने अपनी शीर्ष स्तरीय संकट प्रबंधन व्यवस्था को सक्रिय कर दिया।