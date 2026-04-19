19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

किम जोन ने सुबह-सुबह दागीं कई बैलिस्टिक मिसाइलें, जापान-साउथ कोरिया हाई अलर्ट पर

Ballistic Missile Test: उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन पहले ही कह चुके हैं कि उनका देश परमाणु शक्ति बना रहेगा...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Apr 19, 2026

नॉर्थ कोरिया ने किया मिसाइल परीक्षण (Photo-IANS)

North Korea Missile Launch: अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। इसी बीच पूर्वी एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। रविवार को उत्तर कोरिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया, जिसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मिसाइल लांच की खबर के बाद जापान ने अपनी शीर्ष स्तरीय संकट प्रबंधन व्यवस्था को सक्रिय कर दिया।

इसको लेकर जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि सुबह करीब 6 बजे उत्तर कोरिया से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं।

उन्होंने बताया कि ये मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के बाहर गिर चुकी हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर निगरानी कर रहे हैं।

कहां से हुआ लॉन्च?

रिपोर्ट के अनुसार मिसाइलें उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय शहर सिनपो से सुबह करीब 6:10 बजे (स्थानीय समय) दागी गईं। नॉर्थ कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करने के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) की आपत्ति बैठक बुलाने का फैसला किया है, जिसमें इस स्थिति पर चर्चा की जाएगी।

क्या बोले किम जोंग उन?

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन पहले ही कह चुके हैं कि उनका देश परमाणु शक्ति बना रहेगा और आत्मरक्षा के लिए परमाणु क्षमता को और मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है।

UNSC नियमों का उल्लंघन

विशेषज्ञों के अनुसार ये परीक्षण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन समझौतों का उल्लंघन है, जिनमें उत्तर कोरिया को बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। 

परमाणु कार्यक्रम पर बढ़ती चिंता

इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने चेतावनी दी थी कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम में बहुत गंभीर प्रगति कर चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, देश में एक नया यूरेनियम आधारित संयंत्र भी जोड़ा गया है।

7वां किया मिसाइल परीक्षण

बता दें कि इस साल यह उत्तर कोरिया का सातवां मिसाइल परीक्षण है। अप्रैल महीने में ही चौथा परीक्षण किया गया है। हाल ही में किम जोंग उन ने मिसाइल परीक्षणों की खुद निगरानी की थी। देश ने क्लस्टर-बम वारहेड से लैस मिसाइलों और नए हथियार सिस्टम का भी परीक्षण किया है। 

ये भी पढ़ें

होर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग के बाद ईरान की आई प्रतिक्रिया, कहा- भारत से मजबूत संबंध
विदेश
Ministry of External Affairs, mea, Iran War, Iran America War, Indian Ships,

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Apr 2026 11:08 am

Hindi News / World / किम जोन ने सुबह-सुबह दागीं कई बैलिस्टिक मिसाइलें, जापान-साउथ कोरिया हाई अलर्ट पर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका से सीधे वार्ता के लिए ईरान ने किया इनकार, ये रही बड़ी वजह

विदेश

होर्मुज में ईरानी सेना ने दो भारतीय जहाजों पर की फायरिंग, जानें इसके बाद क्या हुआ

Strait of Hormuz tension, Iran Navy firing Indian ships, IRGC Strait of Hormuz incident, Indian vessels Gulf attack,
विदेश

गाजा के बाद सीजफायर के बीच इजरायल ने लेबनान में खींची पीली रेखा, जानें क्या है इसका अर्थ?

Israel Lebanon Conflict, Ceasefire Violation, IDF Airstrike Lebanon, Yellow Line Explained
भारत

होर्मुज को बंद करने के बाद ईरान ने दी धमकी, कहा- कोई जहाज आगे बढ़ा तो बनेगा निशाना

विदेश

होर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग के बाद ईरान की आई प्रतिक्रिया, कहा- भारत से मजबूत संबंध

Ministry of External Affairs, mea, Iran War, Iran America War, Indian Ships,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.