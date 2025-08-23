रूस की जंग में कूदे उत्तर कोरिया के 12000 सैनिक: हथियारों से लेकर रणनीति तक सब कुछ बदल गया

North Korean troops in Russia Ukraine war: रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब पूरी तरह वैश्विक समीकरणों में उलझ चुकी है। ताजा घटनाक्रम में उत्तर कोरिया ने खुल कर रूस का साथ दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब 10,000 से 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिक (North Korean troops in Ukraine war) रूस भेजे गए हैं। इन सैनिकों ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र पर दोबारा नियंत्रण पाने में अहम भूमिका निभाई (Russia North Korea alliance)है। कुछ सैनिकों को रूस और यूक्रेन के बीच जंग से उत्तर कोरिया लौटने पर सम्मान भी मिला है। हालांकि, इस तैनाती में 600 से 1,000 के बीच सैनिक हताहत (Ukraine war casualties) भी हुए हैं। कुछ सैनिकों को सम्मान के साथ वापस भी बुलाया गया है। इसके अलावा, उत्तर कोरिया ने निर्माण कार्यों और माइन डिमाइनिंग के लिए लगभग 5,000 मज़दूर और 1,000 डिमाइनिंग एक्सपर्ट भी रूस भेजे हैं।