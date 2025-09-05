क्या गाजा से लेकर यूक्रेन तक दुनिया भर के लाखों उजड़े हुए बेघरों की सबसे बड़ी उम्मीद है NRC ?

Refugee Crisis Relief: गाजा, फिलिस्तीन हो या सूडान, यूक्रेन (NRC Gaza Ukraine) हो या सीरिया, जब जंग के बाद लाखों लोग बेघर हो गए हैं तो वे सोचते हैं कि आखिर उन्हें वापस बसाने वाला (Refugee Crisis Relief) भी कोई हो। ऐसे लोगों को बसाने के लिए मसीहा है नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल। दरअसल नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल यानी NRC (Norwegian Refugee Council)एक ऐसा संगठन है जो उन लोगों की मदद करता है जिन्हें संघर्ष, युद्ध या आपदाओं के कारण अपना घर छोड़ना पड़ता है। इसकी शुरुआत 1946 में नॉर्वे से हुई थी, लेकिन आज इसका काम पूरी दुनिया में फैल चुका है। NRC का मकसद है कि हर वह इंसान जो बेघर हुआ है, उसे नई ज़िंदगी की शुरुआत का मौका मिले।