भारत ही नहीं इन मुस्लिम देशों में भी हैं मां भगवती के शक्तिपीठ, जानें नाम?

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित हिंगलाज शक्तिपीठ हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ है। यहां मां सती का सिर गिरा था, जिसके कारण इसे 'नानी का ढाकरा' भी कहा जाता है। यह शक्तिपीठ इतना प्रसिद्ध है कि पाकिस्तान सरकार इसे धार्मिक पर्यटन के रूप में प्रचारित करती है। इसके अलावा, पाकिस्तान में शारदा पीठ (पुंछ जिला, कश्मीर क्षेत्र) को भी कभी-कभी शक्तिपीठ से जोड़ा जाता है, हालांकि यह मुख्य रूप से ज्ञानपीठ के रूप में जाना जाता है।