अब इस देश में GenZ ने तख्तापलट किया, फ्रांस भागे राष्ट्रपति

वहीं, राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना की स्थिति तब कमजोर पड़ गई, जब उन्हें अपनी ही सेना की सबसे ताकतवर स्पेशल यूनिट का समर्थन खोना पड़ा। इसी यूनिट ने साल 2009 में हुए तख्तापलट के दौरान राजोएलिना को सत्ता तक पहुंचाया था। इस यूनिट ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और लोगों के साथ जा मिली। इसके साथ ही CAPSAT ने घोषणा कर दी कि अब वह सेना का नियंत्रण अपने हाथ में ले रही है और उन्होंने अपनी ओर से एक नया सेना प्रमुख भी नियुक्त कर दिया। रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल साहिवेलो लाला मोन्जा डेल्फिन ने इसकी मंजूरी भी दे दी।