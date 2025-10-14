Patrika LogoSwitch to English

अब इस देश में GenZ ने तख्तापलट किया, फ्रांस भागे राष्ट्रपति

मेडागास्कर में जेन जेड ने तख्तापलट कर दिया है। वहां के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं। जानिए क्या है तख्तापलट की वजह...

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 14, 2025

Coup in Madagascar

मेडागास्कर में तख्तापलट (फोटो- X)

पिछले दो-तीन सालों में दुनिया भर में कई सरकारों का तख्तापलट हुआ है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हसीना की सरकार गिर गई। सितंंबर 2025 में नेपाल में पीएम केपी शर्मा ओली की सरकार की विदाई हुई। अब इसी कड़ी में एक और देश का नाम जुड़ गया है। अफ्रीकी देश मेडागास्कर में भी GenZ प्रोटेस्ट की वजह से तख्तापलट हो गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी ने दावा किया है कि राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना देश छोड़कर फरार हो गए हैं।

संसद में विपक्षी नेता सिटेनी रंद्रियाना सोलोनिका ने कहा कि सेना का प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट करने के बाद राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं। वह फिलहाल कहां है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि, कुछ रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि एंड्री राजोएलिना फ्रांस भाग गए हैं।

क्यों हुआ तख्तापलट?

मेडागास्कर में पानी और बिजली की कमी की वजह से 25 सितंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। ये प्रदर्शन जल्दी ही व्यापक हो गए, जिसमें जीवन-यापन की महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी और संस्थागत सुधारों की मांगें शामिल हो गईं। विश्व बैंक के अनुसार, 75% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, और 2024 में भ्रष्टाचार सूचकांक में देश 180 में 140वें स्थान पर था। राजोएलिना, जो 2009 के तख्तापलट में सत्ता में आए थे और 2023 में विवादास्पद चुनाव जीते (जिसका विपक्ष ने बहिष्कार किया), आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार ठहराए गए।

वहीं, राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना की स्थिति तब कमजोर पड़ गई, जब उन्हें अपनी ही सेना की सबसे ताकतवर स्पेशल यूनिट का समर्थन खोना पड़ा। इसी यूनिट ने साल 2009 में हुए तख्तापलट के दौरान राजोएलिना को सत्ता तक पहुंचाया था। इस यूनिट ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और लोगों के साथ जा मिली। इसके साथ ही CAPSAT ने घोषणा कर दी कि अब वह सेना का नियंत्रण अपने हाथ में ले रही है और उन्होंने अपनी ओर से एक नया सेना प्रमुख भी नियुक्त कर दिया। रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल साहिवेलो लाला मोन्जा डेल्फिन ने इसकी मंजूरी भी दे दी।

Published on:

14 Oct 2025 07:30 am

Hindi News / World / अब इस देश में GenZ ने तख्तापलट किया, फ्रांस भागे राष्ट्रपति

