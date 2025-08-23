अपने वतन लौटे एक NRI के कमेंट से सोशल मीडिया पर मचा बवाल! भारत के लिए कही बड़ी बात

NRI India Return Challenges: आई लव माय इंडिया, वतन मेरा इंडिया, गगन मेरा इंडिया ।अपनी धरती अपने वतन लौटना हर एनआरआई का सपना होता है, लेकिन भावनाओं और रिश्तों के अलावा कडवे अनुभवों की जमीनी खुरदरी हकीकत भारत लौटने पर उन्हें बुरा अनुभव कराती है ।भारत लौटने के बाद यहां के हालात देख कर एक एनआरआई ( NRI News) को कुछ ऐसा ही एहसास हुआ। एक प्रवासी भारतीय (NRI return challenges) ने भारत लौटने के बाद अपने कड़वे अनुभव (Life in India after abroad) रेडिट पर शेयर किए, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुके हैं। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े इस शख्स ने भारत की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं को पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। NRI ने स्वीकार किया कि भारत में पारिवारिक संबंध, संस्कृति और कुछ मामलों में सस्ता जीवन उसे आकर्षित करता है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग विदेशों में सुव्यवस्थित और जवाबदेह व्यवस्था के आदी हो चुके हैं, उनके लिए भारत में रहना एक "संघर्षमय अनुभव" (NRI struggles in India) हो सकता है।