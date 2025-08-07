Independence Day:प्रवासी भारतीयों के लिए आजादी का मतलब, जानिए किस देश में कैसे मनाते हैं पंद्रह अगस्त

Indian Independence Day Celebrations Abroad:भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए 15 अगस्त (Independence Day)का दिन विशेष महत्व रखता है। यह दिन न केवल भारत की स्वतंत्रता (Indian Independence Day Celebrations Abroad) का प्रतीक है, बल्कि पूरे विश्व में बसे भारतीयों के बीच एकजुटता और गौरव का एहसास भी कराता है। हर साल, दुनिया भर में भारतीय समुदाय इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं। विदेशों में रह रहे भारतीयों की नजर में आजादी का अर्थ केवल राजनीतिक या ऐतिहासिक संदर्भों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत अनुभूति है। उनके लिए आज़ादी के बहुत मायने हैं,मगर परदेस में होने की वजह से उनके लिए बार बार भारत आना मुश्किल होता है। ऐसे मौकों पर वे अपनी धरती को मिस करते हैं। इसलिए वे भारतीय उच्चायोग,भारतीय दूतावास या एनआरआई संगठनों की ओर से मना जाने वाले भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत करते हैं।