भारत-अमेरिका ट्रेड वार के बीच अजीत डोभाल ने पुतिन से की मुलाकात, रूसी राष्ट्रपति से इन मुद्दों पर हुई चर्चा

यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अमेरिका ने भारत द्वारा रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद को लेकर नाराजगी जताते हुए भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित इस कार्यकारी आदेश से अब कुल टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है। भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि रूस से तेल खरीद राष्ट्रीय हित और वैश्विक बाजार की स्थितियों के अनुसार की जा रही है। भारत का यह रुख स्पष्ट करता है कि वह अपने रणनीतिक निर्णयों में स्वतंत्र और अपने हितों को सर्वोपरि मानता है।