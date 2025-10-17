Patrika LogoSwitch to English

अमेरिका में दीपावली का जलवा: न्यूयॉर्क मेयर एरिक एडम्स ने ग्रेसी मैन्शन पर धूम मचाई !

Diwali NYC Mayor: न्यूयॉर्क मेयर एरिक एडम्स ने ग्रेसी मेंशन पर दीपावली समारोह आयोजित कर भारतीय समुदाय के योगदान की तारीफ की।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 17, 2025

Diwali NYC Mayor

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने दिवाली समारोह की मेजबानी की, भारतीय समुदाय के जीवंत योगदान की सराहना की। (फोटो: ANI X/@IndiainNewYork)

Diwali NYC Mayor: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दीपावली का त्योहार चमक बिखेर रहा है। मेयर एरिक एडम्स (Diwali NYC Mayor Adams) ने अपने ऑफिशियल घर ग्रेसी मैन्शन में एक शानदार पार्टी रखी। यहां सैकड़ों भारतीय अमेरिकन्स (Indian Diaspora USA Celebration) ने दीये जलाए, मिठाइयां बांटीं और नाच-गाने का मजा लिया। एडम्स ने सभी को दीपावली (Gracie Mansion Diwali Party) की बधाई देते हुए कहा कि भारतीय समुदाय (Eric Adams Indian Community) शहर की संस्कृति और इकोनॉमी को नई ऊंचाई दे रहा है। उनकी मेहनत से न्यूयॉर्क और भी रंगीन और मजबूत बन रहा है।

भारतीय दूतावास की तरफ से संदेश, रोशनी का प्रतीक

भारतीय महावाणिज्य दूतावास, न्यूयॉर्क से डिप्टी कंस​ल जनरल विशाल जे. हर्ष ने भी ईवंट में शिरकत की। उन्होंने कहा कि दीपावली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि उम्मीद और खुशियों का संदेश है। उन्होंने एक्स पर दूतावास ने पोस्ट शेयर कर लिखा कि मेयर का यह स्वागत भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। हर्ष ने सभी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह जश्न अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है। समुदाय के लोग भावुक हो गए।

फ्लोरिडा कैपिटल में पहली बार दीपावली, बड़ा उत्साह(US Cities Diwali Events 2025)

दूसरी तरफ, अटलांटा के भारतीय कंसल (एजुकेशन) और चांसरी हेड ने फ्लोरिडा के तल्लाहसी कैपिटल में ऐतिहासिक दीपावली समारोह में हिस्सा लिया। यह पहली बार था जब राज्य कैपिटल में ऐसा जश्न हुआ। कई चुने हुए अधिकारी, बड़े लोग और भारतीय प्रवासी दीये जलाकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सेलिब्रेट करने पहुंचे। सबने मिलकर नाचा, गाया और मिठाई का लुत्फ उठाया। यह इवेंट अमेरिका में भारतीय संस्कृति की बढ़ती लोकप्रियता दिखाता है।

गवर्नर होचुल का मंदिर में दीपावली जश्न, एकता का पैगाम

गुरुवार को न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल फ्लशिंग के स्वामीनारायण मंदिर पहुंचीं। यहां भारतीय समुदाय के साथ उन्होंने दीपावली मनाई। होचुल ने दीये जलाए और कहा कि यह त्योहार विविधता में एकता का बेस्ट उदाहरण है। डीसीजी विशाल हर्ष ने उनकी तारीफ की और कहा कि उनका सहयोग भारतीयों को मजबूत बनाता है। मंदिर में रौनक देखने लायक थी – संगीत, डांस और स्वादिष्ट खाने ने माहौल बना दिया।

ह्यूस्टन सिटी हॉल में धूम, मेयर के साथ कंसल का जोश

ह्यूस्टन में भी दीपावली का रंग छाया। भारतीय महावाणिज्य दूत डी.सी. मंजूनाथ ने मेयर जॉन व्हिटमायर के साथ सिटी हॉल में पार्टी की। मंजूनाथ ने मेयर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जगह दी और त्योहार को सेलिब्रेट करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि यह जश्न भारत-अमेरिका के साझा मूल्यों को जोड़ता है। ह्यूस्टन के लोग दीये जलाकर खुशियां बांटते नजर आए।

अमेरिका में बढ़ता दीपावली क्रेज, भारतीयों का गर्व

ये इवेंट्स दिखाते हैं कि दीपावली अब अमेरिका का हिस्सा बन रही है। न्यूयॉर्क स्कूलों में अवकाश मिलना इसका सबूत है। भारतीय समुदाय 50 लाख से ज्यादा है, जो टेक, मेडिसिन और बिजनेस में योगदान दे रहा। मेयर एडम्स ने कहा कि यह त्योहार अंधकार दूर कर रोशनी लाता है। BigWebNews पर हम ऐसे वैश्विक जश्न कवर करते रहेंगे। आपका दीपावली अनुभव कैसा रहा? कमेंट शेयर करें! (आईएएनएस)

Updated on:

17 Oct 2025 05:04 pm

Published on:

17 Oct 2025 05:00 pm

Hindi News / World / अमेरिका में दीपावली का जलवा: न्यूयॉर्क मेयर एरिक एडम्स ने ग्रेसी मैन्शन पर धूम मचाई !

