अमेरिका में दीपावली का जलवा: न्यूयॉर्क मेयर एरिक एडम्स ने ग्रेसी मैन्शन पर धूम मचाई !

Diwali NYC Mayor: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दीपावली का त्योहार चमक बिखेर रहा है। मेयर एरिक एडम्स (Diwali NYC Mayor Adams) ने अपने ऑफिशियल घर ग्रेसी मैन्शन में एक शानदार पार्टी रखी। यहां सैकड़ों भारतीय अमेरिकन्स (Indian Diaspora USA Celebration) ने दीये जलाए, मिठाइयां बांटीं और नाच-गाने का मजा लिया। एडम्स ने सभी को दीपावली (Gracie Mansion Diwali Party) की बधाई देते हुए कहा कि भारतीय समुदाय (Eric Adams Indian Community) शहर की संस्कृति और इकोनॉमी को नई ऊंचाई दे रहा है। उनकी मेहनत से न्यूयॉर्क और भी रंगीन और मजबूत बन रहा है।