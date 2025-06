Doomsday Fish: प्रलय का संकेत तो नहीं इन मछलियों का मिलना! जानिए ऐसा क्यों कहते हैं जापानी

Doomsday Fish or Ether Oarfish found in Tamil Nadu: इस सप्ताह तीन ईथर ओरफिश 'प्रलय की मछलियां' (Doomsday Fish) ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तटों पर बहकर आई हैं। बीते सोमवार को तस्मानिया के पश्चिमी तट पर ओरफिश मिली, फिर न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप डुने़डिन और क्राइस्टचर्च के पास दो सिर रहित ओरफिश पाई गई। इसी साल के मई के महीने में भारत के तमिलनाडु के समुद्री तट के पास मछुआरों ने भी ओरफिश (Oarfish found at Taminadu Seashore) को पकड़ी। इसे लोग प्रलय के संकेत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस घटना को किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा के संकेत जैसी बातों से जोड़ने को सिरे से खारिज किया है।

जापनी मानते हैं इसे प्रलय का संकेत

जापानी लोककथाओं में इस मछली को प्रलय का संकेत माना गया है। इसे जापानी लोग ओरफिश को ‘डूम्सडे फिश’भी कहते हैं। उनका मानना है कि ओरफिश का मिलना, भूकंप या सुनामीआने की आहट है। साल 2011 में जापान में आए भूकंप और सुनामी से पहले कई ऑरफिश समुद्री तटों पर पायी गई थीं। इसके चलते जापानी किंवदंतियों में लिखी बातों को बल मिला।