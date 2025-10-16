Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

12 साल की बेटी को ऑपरेशन थिएटर में ले गई डॉक्टर मां, फिर बच्ची से करवाया मरीज की खोपड़ी में छेद

ऑस्ट्रिया में एक महिला डॉक्टर को अपनी 12 साल की बेटी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर के खिलाफ बेटी से मरीज के दिमाग में छेद करने को लेकर आपराधिक मामला दर्ज है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 16, 2025

doctor mother in austria took her 12-year-old daughter in the operation theatre

12 साल की बेटी को ऑपरेशन थिएटर में ले गई डॉक्टर मां (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ऑस्ट्रिया में एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक महिला न्यूरोसर्जन (दिमाग की डॉक्टर) न सिर्फ अपनी 12 साल की बेटी को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गई, बल्कि उसने बच्ची से ऑपरेशन के दौरान मरीज की खोपड़ी में छेद भी करवाया। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि उसने अपनी बेटी से इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं कराई है। जबकि डॉक्टर बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने वाली बात स्वीकार कर रही है।

दिमाग के ऑपरेशन के दौरान बेटी को साथ ले गई

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना जनवरी 2024 में ग्राज़ रीज़नल हॉस्पिटल में हुई थी। महिला जिस अस्पताल में काम करती थी वहीं एक 33 साल के किसान को भर्ती कराया गया था। इस व्यक्ति के दिमाग में एक गंभीर दुर्घटना के कारण गहरी चोटें आई थी। आरोपी डॉक्टर ने एक अन्य ट्रेनिंग ले रहे डॉक्टर के साथ मिल कर इस व्यक्ति का ऑपरेशन किया था। इसी ऑपरेशन के दौरान आरोपी डॉक्टर 12 साल की बेटी को ऑपरेशन थिएटर में ले गई थी।

ऑपरेशन के बाद बेटी के सर्जरी करने की बात कही

इसी ऑपरेशन के लगभग पूरा होने के बाद डॉक्टर ने अपनी बेटी को मरीज की खोपड़ी में छेद करने की अनुमति दी थी, जो कि एक जांच के लिए किया जा रहा था। कथित तौर पर ऑपरेशन पूरा होने पर डॉक्टर ने अपने जूनियर्स के सामाने खुशी जाहिर करते हुए यह भी कहा था कि मेरी बेटी ने अपनी पहली गायनेकोलॉजिकल सर्जरी पूरी कर ली है। इस घटना के बाद गुमनाम रूप से डॉक्टर के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद यह जांच शुरु की गई।

कोर्ट में जूनियर डॉक्टर ने कही यह बात

फिलहाल पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल रहा है। डॉक्टर ने कोर्ट में दावा किया है कि उसने बेटी को मरीज की खोपड़ी में छेद करने की अनुमति नहीं दी थी। उसने जज से कहा कि, उसकी बस इतनी गलती है कि वह बेटी को ऑपरेशन थिएटर में ले गई। नर्सों के सामने बेटी के ऑपरेशन करने वाली बात को डॉक्टर ने मजाक बताया है। वहीं डॉक्टर के जूनियर साथी ने यह स्वीकार किया है कि डॉक्टर की बेटी ने मरीज की खोपड़ी में छेद करने में उसकी मदद की थी, लेकिन मशीन का नियंत्रण हर समय उसके पास ही था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Oct 2025 03:10 pm

Hindi News / World / 12 साल की बेटी को ऑपरेशन थिएटर में ले गई डॉक्टर मां, फिर बच्ची से करवाया मरीज की खोपड़ी में छेद

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

“पाकिस्तान का खिलाफ भारत का प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा तालिबान”, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा आरोप

Khawaja Asif
विदेश

भारत के रूस से तेल खरीदना बंद करने का ट्रंप ने किया दावा, क्या फिर होगा झूठा साबित?

Will India stop buying Russian oil?
विदेश

जासूसी के शक में गिरफ्तार भारतवंशी सलाहकार ने खारिज किए आरोप, कहा- पूरी ताकत से लड़ेंगे केस

ashley tellis
विदेश

‘भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा’…ट्रंप के दावे पर भारत सरकार ने दिया जवाब

US President Donald Trump and PM Modi
विदेश

डब्ल्यूएचओ की चेतावनी: दवाओं के अंधाधुंध इस्तेमाल से…

Patient taking medicines
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.