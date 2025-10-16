12 साल की बेटी को ऑपरेशन थिएटर में ले गई डॉक्टर मां, फिर बच्ची से करवाया मरीज की खोपड़ी में छेद

फिलहाल पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल रहा है। डॉक्टर ने कोर्ट में दावा किया है कि उसने बेटी को मरीज की खोपड़ी में छेद करने की अनुमति नहीं दी थी। उसने जज से कहा कि, उसकी बस इतनी गलती है कि वह बेटी को ऑपरेशन थिएटर में ले गई। नर्सों के सामने बेटी के ऑपरेशन करने वाली बात को डॉक्टर ने मजाक बताया है। वहीं डॉक्टर के जूनियर साथी ने यह स्वीकार किया है कि डॉक्टर की बेटी ने मरीज की खोपड़ी में छेद करने में उसकी मदद की थी, लेकिन मशीन का नियंत्रण हर समय उसके पास ही था।