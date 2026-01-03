ईरान में उबाल: विरोध प्रदर्शन, ट्रंप की धमकी और भारत का चाबहार कनेक्शन

Iran Protests: ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ (Iran Economic Crisis) बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन (Iran Protests) लगातार जारी हैं। दिसंबर 2025 के अंत में शुरू हुए ये प्रदर्शन जनवरी 2026 में और तेज हो गए हैं। बढ़ती महंगाई, ईरानी रियाल की लगातार गिरती कीमत और बेरोजगारी से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुई व्यापारिक हड़ताल जल्द ही क़ुम, मशहद, इस्फहान और यासुज समेत कई अन्य शहरों में फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और कुछ स्थानों पर हिंसक झड़पें भी हुईं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार, अब तक 9 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल या हिरासत में हैं। ईरानी सरकार इन प्रदर्शनों को विदेशी ताकतों के उकसावे में किया गया बता कर इन्हें दबाने की कोशिश कर रही है।