OpenAI की पॉलिसी में बड़ा फेरबदल, ChatGPT में जोड़ा जाएगा एडल्ट मोड

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। ओपनएआई (OpenAI) ने अपनी सख्त कंटेंट पॉलिसी में ढील देने का ऐलान किया है। कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन (Sam Aultman) ने बताया कि दिसंबर 2025 से चैटजीपीटी (ChatGPT) में 'एडल्ट मोड' (Adult Mode) जोड़ा जाएगा, जिसमें वेरिफाइड एडल्ट यूजर्स एरोटिका जैसे कंटेंट को जेनरेट और एक्सेस कर सकेंगे। यह बदलाव कंपनी की नई 'ट्रीट एडल्ट यूजर्स लाइक एडल्ट्स' पॉलिसी का हिस्सा है।