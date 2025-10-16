Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

OpenAI की पॉलिसी में बड़ा फेरबदल, ChatGPT में जोड़ा जाएगा एडल्ट मोड

ChatGPT New Feature: ओपनएआई ने अपनी पॉलिसी में बदलाव करते हुए दिसंबर 2025 से चैटजीपीटी में 'एडल्ट मोड' शामिल करने की घोषणा की है।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 16, 2025

ChatGPT

OpenAI की पॉलिसी में बदलाव (File Photo)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। ओपनएआई (OpenAI) ने अपनी सख्त कंटेंट पॉलिसी में ढील देने का ऐलान किया है। कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन (Sam Aultman) ने बताया कि दिसंबर 2025 से चैटजीपीटी (ChatGPT) में 'एडल्ट मोड' (Adult Mode) जोड़ा जाएगा, जिसमें वेरिफाइड एडल्ट यूजर्स एरोटिका जैसे कंटेंट को जेनरेट और एक्सेस कर सकेंगे। यह बदलाव कंपनी की नई 'ट्रीट एडल्ट यूजर्स लाइक एडल्ट्स' पॉलिसी का हिस्सा है।

क्या है यह नया फीचर?

एरोटिका कंटेंट की अनुमति: पहले चैटजीपीटी में एनएसएफडब्ल्यू (नॉट सेफ फॉर वर्क) कंटेंट सख्ती से बैन था। अब वेरिफाइड 18+ यूजर्स स्पष्ट रूप से रिक्वेस्ट करने पर एरोटिक कन्वर्सेशन कर सकेंगे। यह फीचर ऑप्ट-इन होगा, यानी यूजर को खुद एक्टिवेट करना होगा।

पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस: यूजर्स चैटजीपीटी की पर्सनालिटी कस्टमाइज कर सकेंगे – जैसे ज्यादा ह्यूमन-लाइक रिस्पॉन्स, इमोजी-हैवी चैट्स या फ्रेंडली टोन।

एज वेरिफिकेशन: दिसंबर से फुल एज-गेटिंग सिस्टम लागू होगा। माइनर्स के लिए सेफ्टी बढ़ेगी, जिसमें बिहेवियर-बेस्ड एज प्रेडिक्शन टूल्स शामिल हैं। अंडर-18 यूजर्स को ऑटोमैटिकली ग्राफिक कंटेंट से ब्लॉक किया जाएगा।

ऑल्टमैन ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, "हमने मेंटल हेल्थ इश्यूज को मिटिगेट करने के बाद रिस्ट्रिक्शंस को सेफली रिलैक्स किया है। अब एडल्ट यूजर्स को ज्यादा फ्रीडम मिलेगी।"

क्यों आया यह बदलाव?

यह कदम ओपनएआई की पुरानी सेफ्टी प्रायोरिटीज से उलट है। साल की शुरुआत में एक कैलिफोर्निया के टीनएजर की सुसाइड केस के बाद कंपनी पर मुकदमा चला, जिसमें आरोप लगाया गया कि चैटजीपीटी ने हानिकारक एडवाइस दी। यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने भी ओपनएआई पर बच्चों पर नेगेटिव इफेक्ट्स की जांच शुरू की।

कंट्रोल से लेस यूजफुल

फरवरी में कंपनी ने 'मॉडल स्पेक' अपडेट किया था, जिसमें माइनर्स इन्वॉल्विंग सेक्शुअल कंटेंट को छोड़कर एरोटिका को 'अप्रोप्रिएट कंटेक्स्ट' में अलाउड किया गया। लेकिन अब एज वेरिफिकेशन के साथ यह फुल-स्केल होगा। ऑल्टमैन ने कहा कि सख्त कंट्रोल्स ने चैटजीपीटी को 'लेस यूजफुल' बना दिया था, खासकर उन यूजर्स के लिए जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर नहीं रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

16 Oct 2025 09:48 am

Hindi News / World / OpenAI की पॉलिसी में बड़ा फेरबदल, ChatGPT में जोड़ा जाएगा एडल्ट मोड

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

“नोबेल पुरस्कार और पाकिस्तानी पैसे के लिए ट्रंप ने भारत से संबंध बिगाड़े”, पूर्व राजदूत का अमेरिकी राष्ट्रपति पर बड़ा आरोप

Indian Prime Minister Narendra Modi, Former US Ambassador to Japan Rahm Emanuel and US President Donald Trump
विदेश

विश्व खाद्य दिवस: भूख के साये में दुनिया, आधे पेट पर जीते करोड़ों लोग

World Food Day
विदेश

‘भारत-पाक मान नहीं रहे थे, फिर मैंने सीधे कहा- सुनो युद्ध रोक दो वरना…’, ट्रंप का एक और बवाल मचाने वाला बयान

Gaza Peace Summit
विदेश

तालिबान ने पाक के कई सैनिकों को बंदी बनाया, हमलों में 40 से ज्यादा मौत, सीजफायर की लगाई गुहार

विदेश

भारत पहुंची श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात

Sri Lankan Prime Minister Harini Amarasuriya arrives in India
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.