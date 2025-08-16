‘ऑपरेशन सिंदूर’ में मारे गए 155 पाकिस्तानी सैनिक, सामने आई सभी नामों की लिस्ट,भारत का सच साबित

Operation Sindoor Pakistan Casualties: पाकिस्तान ने आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान उसकी सेना के भारी नुकसान (Operation Sindoor Pakistan Casualties) की बात स्वीकार की है। मई 2025 में हुए इस अभियान (Indian military operation May 2025) में कथित तौर पर 155 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई, जिसका पूरा विवरण पहली बार सामने आया है। भारतीय वायुसेना और सेना की यह कार्रवाई, अप्रैल में हुए पहलगाम हमले का जवाब थी। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत, भारत ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर सटीक हमला कर उन्हें (Pakistan soldiers killed India strike)नष्ट किया । इससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक सोची समझी, रणनीतिक कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर (India Pakistan border tension) में नौ ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जहाँ कुख्यात आतंकी और कमांडर मौजूद थे। इन हमलों से आतंकवादी नेटवर्क को बड़ा क्षति पहुँची, जिससे भारत ने आतंकवाद का त्वरित और निर्णायक जवाब दिया। ध्यान रहे कि पाकिस्तान के डोजियर में भी खुलासा हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान के 28 ठिकाने तबाह किए।