समाचार

‘ऑपरेशन सिंदूर’ में मारे गए 155 पाकिस्तानी सैनिक, सामने आई सभी नामों की लिस्ट,भारत का सच साबित

Operation Sindoor Pakistan Casualties: भारत की ओर से मई 2025 में किए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 155 सैनिक मारे गए थे। अब पाकिस्तान ने इस बड़े नुकसान को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई है।

भारत

MI Zahir

Aug 16, 2025

Operation Sindoor Pakistan Dossier Revelation
पाकिस्तान के डोजियर में खुलासा हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान के 28 ठिकाने तबाह किए। (फोटो: पत्रिका)

Operation Sindoor Pakistan Casualties: पाकिस्तान ने आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान उसकी सेना के भारी नुकसान (Operation Sindoor Pakistan Casualties) की बात स्वीकार की है। मई 2025 में हुए इस अभियान (Indian military operation May 2025) में कथित तौर पर 155 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई, जिसका पूरा विवरण पहली बार सामने आया है। भारतीय वायुसेना और सेना की यह कार्रवाई, अप्रैल में हुए पहलगाम हमले का जवाब थी। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत, भारत ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर सटीक हमला कर उन्हें (Pakistan soldiers killed India strike)नष्ट किया । इससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक सोची समझी, रणनीतिक कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर (India Pakistan border tension) में नौ ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जहाँ कुख्यात आतंकी और कमांडर मौजूद थे। इन हमलों से आतंकवादी नेटवर्क को बड़ा क्षति पहुँची, जिससे भारत ने आतंकवाद का त्वरित और निर्णायक जवाब दिया। ध्यान रहे कि पाकिस्तान के डोजियर में भी खुलासा हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान के 28 ठिकाने तबाह किए।

भारत को कोई नुकसान नहीं

इस कार्रवाई में भारतीय पक्ष को कोई सैन्य नुकसान नहीं हुआ। यह ऑपरेशन पूरी तरह से रणनीति, तकनीकी तैयारी और आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली की ताकत का परिचायक रहा, जिससे भारत की युद्ध तैयारी और आत्मनिर्भरता दोनों उजागर हुईं।

राजनीतिक और मीडिया प्रतिक्रिया

इसके बाद शुरू हुई राजनीतिक बातचीत और मीडिया रिपोर्टिंग में इसे युद्ध कौशल और निर्णयात्मक कार्रवाई के रूप में पेश किया गया। भारत ने इस अभियान को उसे हर स्थिति में प्रत्युत्तर देने की क्षमता का उदाहरण बताया, जबकि पाकिस्तान ने भी आक्रामकता को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।

बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया कि भारत अब अधिक आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सशक्त और हर स्थिति में चुस्त प्रतिक्रिया देने वाला देश बन चुका है। दूसरी ओर, पाकिस्तान द्वारा अपने नुकसान को स्वीकार करने से इस ऑपरेशन की जमीनी वास्तविकता उजागर हुई है।

