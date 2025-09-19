Video ने खोली पोल: ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ लश्कर कैम्प, अब फिर से बना रहे आतंकी ठिकाना !

Operation Sindoor Pakistan Strike: भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor)’ के तहत पाकिस्तान और POK (पाक अधिकृत कश्मीर) में किए गए रात्रिकालीन हमलों के बाद लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब खुद ही इस ऑपरेशन की सच्चाई उजागर कर रहे हैं। एक ताजा वीडियो में लश्कर का आतंकी खुल कर कुबूल करता हुआ नजर आया है कि मुरीदके स्थित आतंकी अड्डा (LeT Muridke Camp) भारतीय सेना की कार्रवाई (Indian Army Pakistan Strike) में पूरी तरह तबाह हो गया था और अब उसका पुनर्निर्माण चल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में लश्कर आतंकी कासिम को देखा जा सकता है, जो मुरीदके के मरकज़ तैयबा परिसर के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि यह जगह भारतीय हमले में नष्ट हो गई थी। उसने बताया कि अब यहां पहले से भी बड़ा ठिकाना बनाया जा रहा है।
कासिम ने यह भी स्वीकार किया कि इसी परिसर में कई मुजाहिद और छात्रों को जिहादी ट्रेनिंग दी गई थी। यह खुलासा पाकिस्तानी सरकार के उन दावों की पोल खोल देता है, जिसमें कहा गया था कि इस ठिकाने का अब आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है।
एक अन्य वीडियो में, लश्कर आतंकी पाकिस्तानी युवाओं से "दौरा-ए-सुफ्फा" कार्यक्रम में शामिल होने की अपील करता नजर आया। यह एक कट्टरपंथी प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें धार्मिक विचारधारा और हथियारों की बुनियादी ट्रेनिंग दी जाती है। इसका मकसद युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करना है।
एक तीसरे वीडियो में लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार ने खुद मरकज़ के पुनर्निर्माण में मदद की है। उसने यह भी कहा कि नया मुख्यालय 5 फरवरी 2026, यानी कश्मीर एकजुटता दिवस पर फिर से शुरू किया जाएगा।
भारत की खुफिया रिपोर्टों ने इस बात की पुष्टि की है कि लश्कर चुपचाप अपने ध्वस्त मुख्यालय को फिर से खड़ा कर रहा है। डोजियर के अनुसार, नया परिसर फिर से आतंकी ट्रेनिंग, विचारधारा फैलाने और हमलों की योजना बनाने का केंद्र बनने वाला है।
यह हमला जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या के कुछ दिनों बाद किया गया था। 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में एक साथ हमला कर जैश-ए-मोहम्मद (बहावलपुर), हिजबुल (सियालकोट), और लश्कर (मुरीदके, मुजफ्फराबाद) जैसे ठिकानों को निशाना बनाया।
इससे पहले, जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने भी वीडियो में स्वीकार किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके संगठन को भारी नुकसान पहुंचा है। उसने कहा कि मसूद अजहर के परिवार के सदस्य भी इस हमले में मारे गए।