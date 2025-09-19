Video ने खोली पोल: ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ लश्कर कैम्प, अब फिर से बना रहे आतंकी ठिकाना !

Operation Sindoor Pakistan Strike: भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor)’ के तहत पाकिस्तान और POK (पाक अधिकृत कश्मीर) में किए गए रात्रिकालीन हमलों के बाद लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब खुद ही इस ऑपरेशन की सच्चाई उजागर कर रहे हैं। एक ताजा वीडियो में लश्कर का आतंकी खुल कर कुबूल करता हुआ नजर आया है कि मुरीदके स्थित आतंकी अड्डा (LeT Muridke Camp) भारतीय सेना की कार्रवाई (Indian Army Pakistan Strike) में पूरी तरह तबाह हो गया था और अब उसका पुनर्निर्माण चल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में लश्कर आतंकी कासिम को देखा जा सकता है, जो मुरीदके के मरकज़ तैयबा परिसर के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि यह जगह भारतीय हमले में नष्ट हो गई थी। उसने बताया कि अब यहां पहले से भी बड़ा ठिकाना बनाया जा रहा है।