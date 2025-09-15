ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी बाज नहीं आया पाकिस्तान, लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय का हो रहा रेनेवोशन

Pakistan Funding for LeT: पहलगाम हमले (Pahalgam Attack) के बाद भारत की कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) में तबाह हो चुके लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के मुख्यालय को पाकिस्तान फिर से खड़ा करने की तैयारी में जुटा हुआ है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी सरकार और सेना ने इस आतंकी संगठन को करोड़ों रुपये की फंडिंग दी है, जिससे मुरीदके स्थित मरकज तैयबा का पुनर्निर्माण तेजी से चल रहा है। यह विकास भारत के लिए एक नई चुनौती के रूप में उभर रहा है, क्योंकि यह पाकिस्तान की आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली नीति को और मजबूत करता नजर आ रहा है।