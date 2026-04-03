Pahalgam Attack Anniversary से पहले पाकिस्तान ने भारत को दी गीदड़भभकी, कहा- अगली बार हमारा जवाब और भी जोरदार होगा

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महज 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। इस कार्रवाई में पाकिस्तान और पीओके में कम से कम 9 आतंकी कैंप नष्ट किए गए, साथ ही कई सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था।