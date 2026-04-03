ईरान युद्ध के बीच अमेरिका में आर्मी चीफ को हटाया, कई जनरल जबरन रिटायर; क्या ट्रंप है नाराज?

US Iran War: ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिका में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को पद से हटाते हुए तत्काल रिटायरमेंट के लिए मजबूर कर दिया है। यह जानकारी अमेरिकी अधिकारियों के जरिए से CBS News ने दी है।