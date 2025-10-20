पाक-तालिबान में थमी जंग, दोहा में कतर-तुर्की ने कराई मध्यस्थता

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल आगे की बातचीत के लिए 25 अक्तूबर को इस्तांबुल में दोबारा मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार ने सहमति बनने को बैठक को सही दिशा में पहले कदम बताया है। दरअसल, पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान में 10 नागरिकों की मौत हो गई थी, इनमें तीन स्थानीय क्रिकेटर भी शामिल थे। तालिबान सरकार का दावा था कि पाकिस्तान ने संघर्षविराम का उल्लंघन किया है और हमलों में आम नागरिक मारे गए। वहीं पाकिस्तान ने कहा था कि सुरक्षा बलों ने अफगान सीमा से लगे क्षेत्रों में 'आतंकवादी शिविरों' को निशाना बनाया।