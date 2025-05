Pakistan: पंजाब में 48 घंटों में 15 महिलाओं का अपहरण, युवाओं पर हमले, ट्रांसजेंडर पर तेज़ाब फेंका

Women abduction in Pakistan: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद शहर में पिछले 48 घंटों में विभिन्न इलाकों से 15 महिलाओं का अपहरण (women abduction in Pakistan) किया गया। ट्रांसजेंडर पर अत्याचार (crimes against transgender in Pakistan) होने का भी खुलासा हुआ है। डॉन वेब न्यूज के अनुसार अपहरण (Punjab kidnapping cases) के मामले कई थानों में दर्ज कर किए गए हैं। पुलिस ने अपहृत महिलाओं की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर छापेमारी शुरू कर दी है।