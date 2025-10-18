पाकिस्तान ने अफ़गानों को दी चेतावनी, भारत पर भी साज़िश के आरोप

सोशल मीडिया पोस्ट में आसिफ ने लिखा, "पाकिस्तान अब काबुल के साथ पहले जैसे रिश्ते नहीं रख सकता।" उन्होंने पिछले पांच वर्षों में पाकिस्तान के प्रयासों और बलिदानों का जिक्र करते हुए कहा कि काबुल की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। "पाकिस्तान ने अफगान पक्ष को 836 विरोध पत्र और 13 अन्य आपत्तियां जारी की हैं। अब कोई विरोध पत्र या शांति अपील नहीं होगी। कोई प्रतिनिधिमंडल काबुल नहीं जाएगा।" आसिफ ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तानी धरती और संसाधन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के हैं, न कि अफगानों के लिए। "स्वाभिमानी राष्ट्र विदेशी जमीन पर फलते-फूलते नहीं हैं। सभी अफगानों को अब अपने वतन लौटना होगा, जहां उनकी अपनी सरकार और खिलाफत है।"