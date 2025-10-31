पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्तांबुल में सीजफायर पर राज़ी

वार्ताएं 25 से 30 अक्टूबर तक चलीं, जो मूल रूप से दोहा में 18-19 अक्टूबर को हुए अस्थायी सीजफायर को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थीं। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जारी संयुक्त बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने चर्चाओं के बाद सीजफायर को जारी रखने का वादा किया है। बयान के अनुसार, "सभी पक्षों ने शांति की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी और सत्यापन तंत्र स्थापित करने पर सहमति जताई है। किसी भी उल्लंघन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे।"