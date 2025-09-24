Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

अपने ही नागरिकों पर फाइटर जेट से बम गिरा रही पाकिस्तानी सेना, जानें किसके दबाव में ऐसा ‘पाप’ करने को मजबूर?

पाकिस्तान में सीपीईसी परियोजना की धीमी गति और सुरक्षा चिंताओं के बीच, चीनी दबाव में पाकिस्तानी सेना अपने ही नागरिकों पर फाइटर जेट से हमले कर रही है। 95 में से केवल 32 परियोजनाएं ही पूरी हो पाई हैं, जिससे पाकिस्तान आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है। चीन की सुरक्षा चिंताओं और निवेशकों के भरोसे में कमी ने पाकिस्तान को गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया है।

भारत

Mukul Kumar

Sep 24, 2025

Pak PM Shehbaz Sharif
पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा बयान (फोटो - IANS)

पाकिस्तान Pakistan) के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी (Asif Ali Zardari) चीन के 10 दिन के दौरे पर हैं और सीपीईसी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। हालांकि इसकी वास्तविकता अब पाकिस्तान के चेहरे पर पसीने ला रही है।

कूटनीतिक मैग्जीन 'द डिप्लोमैट' की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को सपना दिखाया था कि सीपीईसी से देश में विकास की गंगा बहेगी लेकिन हकीकत कुछ और ही निकल रही है।

दूसरी ओर, चीन को उम्मीद थी कि वह किसी युद्धकालीन स्थिति में चर्चित मलक्का ट्रेप में नहीं फंस जाए। इसलिए वह पाकिस्तान के ग्वादर के जरिए अपने लिए एक और समुद्री रास्ता खोलने में सफल रहेगा। लेकिन चीन और पाकिस्तान, दोनों के लिए ही, सीपीईसी के शुरू होने के कई साल बाद भी दिखाने के लिए बहुत ही कम सफलता है।

ये भी पढ़ें

“पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े होंगे”, पूर्व अफगान उपराष्ट्रपति की चेतावनी
विदेश
Amrullah Saleh warns Pakistan

निवेशकों का उठ रहा भरोसा

चीन के दौरे पर जरदारी जहां पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं, वहीं उनका देश सुरक्षा के र्मोचे पर फेल साबित हो रहा है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट की वजह से निवेशकों का भरोसा कम हो रहा है।

दूसरी ओर पाकिस्तान चीन के नागरिकों पर हमले रोक नहीं पा रहा है। इससे चीन की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि चीन के दबाव में ही अब पाकिस्तानी सेना अपने ही नागरिकों पर फाइटर जेट से हमले कर रही है।

गत 6 मार्च को चीन के राजदूत ने सार्वजनिनक रूप से पाकिस्तानी नेतृत्व को बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाने के लिए फटकार लगाई थी।

95 में से केवल 32 सीपीईसी प्रोजेक्ट पूरे

पाकिस्तान के योजना आयोग के मुताबिक सीपीईसी के 95 में से केवल अभी 32 ही पूरे हो सके हैं। इस बीच चीन ने कई साल से भारत से चली आ रही प्रतिस्पर्द्धा को किनारे रखते हुए फिर से दोस्ती बढ़ाना शुरू किया है।

सीपीईसी प्रोजेक्ट में देरी पाक पर पड़ रही भारी

यह देरी पाकिस्तान को अब विशेष रूप से बहुत भारी पड़ रही है। ऊर्जा और आधारभूत ढांचे के प्रोजेक्ट बहुत देरी से चल रहे हैं और उनकी लागत भी बहुत बढ़ गई है।

लाहौर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्री अली हसनैन ने कहा कि सीपीईसी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट विदेशी मुद्रा पर निर्भर हैं।

इसके चलते पाकिस्तान की सरकार अब 9.5 अरब डॉलर के कर्ज के दलदल में फंस चुकी है। यही नहीं सीपीईसी की सुरक्षा भी अब पाकिस्तान और चीन के लिए बड़े संकट का सबब बन चुकी है।

सीपीईसी 2 शुरू करने की मजबूरी

इस सबके के बीच, तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित दूसरे पाकिस्तान-चीन बी2बी निवेश सम्मेलन के दौरान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने औपचारिक रूप से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) चरण 2 (सीपीईसी 2.0) के रूप में भी जाना जाता है, के शुभारंभ की घोषणा की थी। जानकारों का कहना है कि इस पर आगे बढ़ने से पहले चीन पाकिस्तान से सीपीईसी की सुरक्षा को लेकर आश्वासन चाहता है।

सीपीईसी की सुरक्षा के लिए 15 हजार सैनिक

पाकिस्तान ने सीपीईसी की सुरक्षा के लिए 15 हजार सैनिकों को तैनात किया है ताकि बीएलए के हमलों से चीनियों को बचाया जा सके। इसके बाद भी गत जुलाई महीने में ग्वादर में एक हमला हुआ और चीन के 5 इंजीनियर घायल हो गए।

पाकिस्तानी सेना जिस तरह से आतंकवाद निरोधक अभियान के नाम पर अपने ही नागरिकों पर हमले कर रही है, उससे स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। यही नहीं इन हमलों से चीनी कंपनियों का पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए बीमा का खर्च बढ़ रहा है।

निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक कई प्रोजेक्ट से लोगों को हटा लिया गया है ताकि सुरक्षा खतरे से निपटा जा सके। हाल ही में चीन ने रेलवे को अपग्रेड करने के सीपीईसी के प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

24 Sept 2025 07:51 am

Hindi News / World / अपने ही नागरिकों पर फाइटर जेट से बम गिरा रही पाकिस्तानी सेना, जानें किसके दबाव में ऐसा ‘पाप’ करने को मजबूर?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.