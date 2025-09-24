अपने ही नागरिकों पर फाइटर जेट से बम गिरा रही पाकिस्तानी सेना, जानें किसके दबाव में ऐसा ‘पाप’ करने को मजबूर?

इस सबके के बीच, तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित दूसरे पाकिस्तान-चीन बी2बी निवेश सम्मेलन के दौरान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने औपचारिक रूप से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) चरण 2 (सीपीईसी 2.0) के रूप में भी जाना जाता है, के शुभारंभ की घोषणा की थी। जानकारों का कहना है कि इस पर आगे बढ़ने से पहले चीन पाकिस्तान से सीपीईसी की सुरक्षा को लेकर आश्वासन चाहता है।