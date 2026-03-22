पाक में ईरान को लेकर शुरू हुआ नया बवाल! सेना प्रमुख के बयान से बढ़ा आक्रोश, लद्दाख भी चर्चा में

एक वीडियो बयान में सेरिंग ने मुनीर के उन कथित टिप्पणियों की कड़ी निंदा की, जो माना जा रहा है कि शिया मुसलमानों को निशाना बनाकर की गई थीं। उन्होंने इन टिप्पणियों की व्याख्या इस तरह की कि ये वफादारी साबित करने या फिर ईरान चले जाने की मांग हैं।