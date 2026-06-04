ट्रंप प्रशासन का पहला बड़ा कदम! अमेरिकी संसद में गूंजा भारत का नाम, रुबियो बोले-‘समझौता बिल्कुल करीब है’

Geopolitics : भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती गहरी हो रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता पूर्ण होने के करीब हैं। उन्होंने बुधवार (स्थानीय समय) को सदन की विदेश मामलों की समिति के समक्ष गवाही देते हुए ये टिप्पणियां कीं। प्रतिनिधि बिल हुइजेंगा की ओर से भारत की अपनी हालिया यात्रा के परिणामों के बारे में पूछे जाने पर, कि ट्रंप प्रशासन बाजार पहुंच पर चर्चा करते हुए साझेदारी को कैसे मजबूत कर रहा है, रुबियो ने भारत को एक 'महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी' बताया है। उन्होंने कहा,' भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी है। हम कई काम एक साथ करते हैं और भविष्य में और भी अधिक काम करने के अपार अवसर हैं।' रुबियो ने बताया कि व्यापार वार्ता पर चर्चा जारी है और अमेरिका समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है।