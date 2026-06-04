4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप प्रशासन का पहला बड़ा कदम! अमेरिकी संसद में गूंजा भारत का नाम, रुबियो बोले-‘समझौता बिल्कुल करीब है’

Strategic-Ally: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता अंतिम चरण में है और कुछ ही हफ्तों में समझौता पूरा हो जाएगा। इस बीच, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के विजन के तहत द्विपक्षीय और क्वाड निवेश संबंधों को मजबूत करने के प्रयास तेज हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

M .I. Zahir

Jun 04, 2026

US Secretary of State Rubio

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो । ( फोटो : ANI )

Geopolitics : भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती गहरी हो रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता पूर्ण होने के करीब हैं। उन्होंने बुधवार (स्थानीय समय) को सदन की विदेश मामलों की समिति के समक्ष गवाही देते हुए ये टिप्पणियां कीं। प्रतिनिधि बिल हुइजेंगा की ओर से भारत की अपनी हालिया यात्रा के परिणामों के बारे में पूछे जाने पर, कि ट्रंप प्रशासन बाजार पहुंच पर चर्चा करते हुए साझेदारी को कैसे मजबूत कर रहा है, रुबियो ने भारत को एक 'महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी' बताया है। उन्होंने कहा,' भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी है। हम कई काम एक साथ करते हैं और भविष्य में और भी अधिक काम करने के अपार अवसर हैं।' रुबियो ने बताया कि व्यापार वार्ता पर चर्चा जारी है और अमेरिका समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है।

रुबियो ने सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच का भारत में स्वागत किया

'हमने जिन दो बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया, उनमें से पहला यह उम्मीद है कि हम अपने व्यापार समझौते पर बातचीत जल्द से जल्द पूरी कर लेंगे - हमें लगता है कि इसमें कुछ ही सप्ताह लगेंगे… हम इसे पूरा करने के बहुत करीब हैं। दोनों पक्ष इसे पूरा होते हुए देखना चाहते हैं।' उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच का भारत में स्वागत किया , क्योंकि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रगति कर रहे हैं।

व्यापार और निवेश संबंधों को गहरा करने के उद्देश्य से प्रगति हो रही

अमेरिकी राजदूत ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण से निर्देशित प्रयासों के तहत दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को गहरा करने के उद्देश्य से प्रगति हो रही है।
उन्होंने बताया कि उनके भारत आने का दूसरा कारण द्विपक्षीय बैठक और क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक थी। क्वाड के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम किया जा सकता है। नई दिल्ली में 26 मई को हुए क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कई नई पहलों की घोषणा की।

हमें उम्मीद है कि हम इस साल एक बैठक कर पाएंगे

रुबियो ने यह भी कहा कि इस साल के अंत में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए काम चल रहा है, जिसका संभवतः हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आयोजन किया जाएगा। उन्होंने नेताओं की बैठक के समय और प्रारूप के बारे में कहा, 'हमें उम्मीद है कि हम इस साल एक बैठक कर पाएंगे, शायद क्षेत्र में किसी अन्य वैश्विक सम्मेलन के दौरान, लेकिन निश्चित रूप से एक बैठक होगी। यह एक अलग बैठक नहीं होगी, बल्कि एक ऐसे सम्मेलन का हिस्सा होगी जिसमें सभी नेता एक ही समय पर उपस्थित होंगे, तो यह आसान होगा। हम इसे निर्धारित करने के लिए काम कर रहे हैं।' ( इनपुट : ANI)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

04 Jun 2026 04:24 pm

Published on:

04 Jun 2026 03:44 pm

Hindi News / World / ट्रंप प्रशासन का पहला बड़ा कदम! अमेरिकी संसद में गूंजा भारत का नाम, रुबियो बोले-‘समझौता बिल्कुल करीब है’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पहली बार सामने आया उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर फ्यूल प्लांट, किम जोंग ने कहा- 5 साल में दोगुना बढ़ा उत्पादन

Kim Jong
विदेश

सीजफायर के बीच लेबनान पर इजरायली ड्रोन अटैक, मची खलबली

Israel attacks Lebanon
विदेश

डेथ जोन में फंसने के बाद भी नहीं मानी हार, 6 दिन बाद जिंदा लौटा एवरेस्ट पर लापता हुआ नेपाली पर्वतारोही

Sherpa guide missing on Everest found alive
विदेश

‘भगोड़ा नहीं हूं मैं, राहुल गांधी क्यों करते हैं मुझ पर हमले?’, ललित मोदी ने साधा कांग्रेस सांसद पर निशाना

Lalit Modi and Rahul Gandhi
विदेश

अमेरिकी सेना के हमले में दो नार्को-आतंकियों की मौत, पानी में बह गए नाव में लदे ड्रग्स

US strikes drugs carrying vessel
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.