कागजों में सीजफायर,जमीन पर जंग: अमेरिका में हाथ मिलाया, लेबनान में बम गिराया! इजरायल का बड़ा ड्रोन हमला

US-Iran conflict : पश्चिम एशिया से इस वक्त एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। वाशिंगटन में इजरायल और लेबनान के शीर्ष अधिकारियों के बीच लंबे दौर की बैठक के बाद आखिरकार युद्ध पर विराम लगाने की सहमति बन गई थी। दोनों ही पक्ष युद्धविराम के लिए तैयार नजर आ रहे थे, लेकिन इस बीच अचानक हुए एक ड्रोन हमले ने शांति के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ ही देर बाद लेबनान में एक वाहन को निशाना बनाकर इजरायली ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है।