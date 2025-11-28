पाकिस्तानी सेना ने घात लगाकर किया हमला, 22 आतंकियों को उतारा मौत के घाट

एक समय आतंकवाद (Terrorism) के लिए सबसे सुरक्षित जगह माना जाने वाला पाकिस्तान (Pakistan) अब आतंकवाद के चंगुल में फंस चुका है। बढ़ता आतंकवाद अब पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है। आए दिन ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। हर साल इस वजह से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना भी जंग लड़ रही है। समय-समय पर पाकिस्तानी सेना आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें मार गिराती है और एक बार फिर ऐसा देखने को मिला है।