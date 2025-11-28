Patrika LogoSwitch to English

विदेश

पाकिस्तानी सेना ने घात लगाकर किया हमला, 22 आतंकियों को उतारा मौत के घाट

आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की लड़ाई जारी है और समय-समय पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। ऐसा ही एक बार फिर दिखने को मिला है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 28, 2025

Pakistani soldiers

Pakistani soldiers (Photo - IANS)

एक समय आतंकवाद (Terrorism) के लिए सबसे सुरक्षित जगह माना जाने वाला पाकिस्तान (Pakistan) अब आतंकवाद के चंगुल में फंस चुका है। बढ़ता आतंकवाद अब पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है। आए दिन ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। हर साल इस वजह से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना भी जंग लड़ रही है। समय-समय पर पाकिस्तानी सेना आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें मार गिराती है और एक बार फिर ऐसा देखने को मिला है।

22 आतंकियों को उतारा मौत के घाट

पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने बताया कि सेना ने एक बार फिर आतंकियों के खिलाफ सफल सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल जिले में पाकिस्तानी सेना ने घात लगाकर आतंकी ठिकाने पर हमला कर दिया। आतंकी इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि सेना की गोलीबारी के जवाब में आतंकियों ने भी गोलीबारी की, लेकिन पाकिस्तानी सेना के सामने वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। पाकिस्तानी सेना ने इस कार्रवाई में 22 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया।

खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों के कई ठिकाने

खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान की बॉर्डर से लगा पाकिस्तानी प्रांत है। इस प्रांत में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकियों के कई ठिकाने हैं। इन्हें अफगानिस्तान के तालिबान का समर्थन भी प्राप्त है और ये पाकिस्तान में समय-समय पर आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रांत है। इसी वजह से पाकिस्तानी सेना समय-समय पर खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाती है।

इमरान खान की हुई मौत? बहन ने कही चौंकाने वाली बात
विदेश
Imran Khan in jail

Published on:

28 Nov 2025 04:01 pm

Hindi News / World / पाकिस्तानी सेना ने घात लगाकर किया हमला, 22 आतंकियों को उतारा मौत के घाट

विदेश

