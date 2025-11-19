पाकिस्तानी सेना ने किया 23 आतंकियों का एनकाउंटर, घात लगाकर किया खात्मा

Pakistani soldiers (Photo - IANS)
आतंकवाद (Terrorism) के खिलाफ पाकिस्तान (Pakistan) में सेना की जंग जारी है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में आतंकवाद तेज़ी से बढ़ा है। एक समय पर जो पाकिस्तान आतंकियों के लिए स्वर्ग माना जाता था, वो पाकिस्तान अब खुद आतंकवाद के दलदल में बुरी तरह धंस चुका है। पाकिस्तान में आए दिन ही आतंकी हमलों के मामले सामने आते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया हुआ है। पाकिस्तानी सेना के इसी सैन्य अभियान के तहत एक बार फिर आतंकियों के खिलाफ जंग में सेना को कामयाबी मिली है।
पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने जानकारी देते हुए बताया कि सेना ने रविवार और सोमवार को आतंकियों के खिलाफ दो अलग-अलग जगहों पर सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया और घात लगाकर हमला किया। सेना ने पहले बाजौर जिले में 11 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया। इन 11 आतंकियों में उनकी टुकड़ी का मुखिया भी मारा गया। इसके बाद सेना ने बन्नू जिले में 12 आतंकियों को मार गिराया। इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस के अनुसार मारे गए सभी आतंकी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के थे।
पाकिस्तानी सेना ने इन दोनों सैन्य ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के ठिकानों से कई हथियार भी बरामद किए। गौरतलब है खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, जिसकी बॉर्डर अफगानिस्तान से लगती है, में टीटीपी के कई आतंकी ठिकाने हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना अक्सर ही इस तरह के सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देती रहती है।
इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना देश में आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। सेना तब तक नहीं रुकेगी जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता।
