पाकिस्तानी सेना ने किया 23 आतंकियों का एनकाउंटर, घात लगाकर किया खात्मा

आतंकवाद (Terrorism) के खिलाफ पाकिस्तान (Pakistan) में सेना की जंग जारी है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में आतंकवाद तेज़ी से बढ़ा है। एक समय पर जो पाकिस्तान आतंकियों के लिए स्वर्ग माना जाता था, वो पाकिस्तान अब खुद आतंकवाद के दलदल में बुरी तरह धंस चुका है। पाकिस्तान में आए दिन ही आतंकी हमलों के मामले सामने आते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया हुआ है। पाकिस्तानी सेना के इसी सैन्य अभियान के तहत एक बार फिर आतंकियों के खिलाफ जंग में सेना को कामयाबी मिली है।