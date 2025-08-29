Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान कटोरा ले कर अमेरिका पहुंचा: यह कह कर 830 करोड़ रुपये का लोन मांगा

Pakistan Copper Mine Loan: पाकिस्तान की रेको डिक माइनिंग कंपनी ने अमेरिका के EXIM बैंक से करोड़ों का ऋण मांगा है, ताकि बलूचिस्तान में विशाल तांबा और सोने की खदान का विकास किया जा सके।

भारत

MI Zahir

Aug 29, 2025

Pakistan Copper Mine Loan
बलूचिस्तान स्थित रेकोडिग खदान। (फोटो: X Handle Pakistan Corporate Updates.)

Pakistan Copper Mine Loan: पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए अमेरिका से बड़ी आर्थिक मदद मांगी है। बलूचिस्तान में तांबा खदान (Balochistan copper mine) विकसित कर रही देश की एक प्रमुख खनन कंपनी ने अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक (US EXIM Bank Pakistan) से लगभग 830 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण (Pakistan Copper Mine Loan) लेने के लिए आवेदन किया है। इस परियोजना को पूरी दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी तांबा खदान माना जा रहा है। रेको डिक माइनिंग कंपनी (Rekodik mining project) इस खदान का विकास कर रही है, उसने पहले ही एशियाई विकास बैंक (ADB) से 3,320 करोड़ रुपये से ज्यादा और विश्व बैंक के अंतराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) से कम से कम लगभग 3,735 करोड़ रुपये की फंडिंग हासिल की है। अब इस बड़ी परियोजना के लिए अमेरिका से भी वित्तीय मदद की मांग की गई है ताकि खदान को तेजी से विकसित किया जा सके।

पार्टनरशिप से बनेगा पाकिस्तान खनिज क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण खिलाड़ी

यह खदान सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की भी बड़ी मिसाल है। इस खदान का 50 प्रतिशत हिस्सा कनाडा की बड़ी खनन कंपनी बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के पास है। वहीं, 25 प्रतिशत हिस्सा बलूचिस्तान सरकार और बाकी 25 प्रतिशत राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के पास है। इस साझेदारी का मकसद पाकिस्तान को विश्व की खनिज आपूर्ति श्रृंखला में एक अहम स्थान दिलाना है।

खदान से होगा आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर

रेको डिक खदान से न केवल तांबा, बल्कि सोना भी निकाला जाएगा। इससे बलूचिस्तान और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नई परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के भी कई अवसर पैदा होंगे। स्थानीय लोगों को भी इस परियोजना से फायदा होगा क्योंकि इससे उनकी रोज़ी-रोटी और जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है।

पाकिस्तान का वैश्विक खनिज बाजार में कदम

पाकिस्तान अब खनिज उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। यह खदान उसे तांबे और सोने के वैश्विक बाजार में मजबूती से स्थापित करेगी। सरकार और राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों की भागीदारी इस परियोजना की सफलता को और सुनिश्चित करेगी।

अमेरिका से लोन मांगने की मांग का महत्व

अमेरिका से ऋण मांगना पाकिस्तान की आर्थिक योजनाओं को विस्तार देने का हिस्सा है। यह ऋण परियोजना के वित्तीय बोझ को कम करेगा और खदान के विकास को गति देगा। साथ ही, यह पाकिस्तान और अमेरिका के बीच आर्थिक और व्यावसायिक सहयोग को भी बढ़ावा देगा।

परियोजना से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नया विस्तार मिलेगा

बहरहाल खनिज क्षेत्र में पाकिस्तान की नई पहचान रेको डिक की इस बड़ी परियोजना से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नया विस्तार मिलेगा। खदान की सफलता से बलूचिस्तान और पूरे देश में विकास के नए अवसर पैदा होंगे। यह परियोजना पाकिस्तान को खनिज क्षेत्र में एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनाएगी, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

Updated on:

29 Aug 2025 09:25 pm

Published on:

29 Aug 2025 09:24 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान कटोरा ले कर अमेरिका पहुंचा: यह कह कर 830 करोड़ रुपये का लोन मांगा

