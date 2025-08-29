पाकिस्तान कटोरा ले कर अमेरिका पहुंचा: यह कह कर 830 करोड़ रुपये का लोन मांगा

Pakistan Copper Mine Loan: पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए अमेरिका से बड़ी आर्थिक मदद मांगी है। बलूचिस्तान में तांबा खदान (Balochistan copper mine) विकसित कर रही देश की एक प्रमुख खनन कंपनी ने अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक (US EXIM Bank Pakistan) से लगभग 830 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण (Pakistan Copper Mine Loan) लेने के लिए आवेदन किया है। इस परियोजना को पूरी दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी तांबा खदान माना जा रहा है। रेको डिक माइनिंग कंपनी (Rekodik mining project) इस खदान का विकास कर रही है, उसने पहले ही एशियाई विकास बैंक (ADB) से 3,320 करोड़ रुपये से ज्यादा और विश्व बैंक के अंतराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) से कम से कम लगभग 3,735 करोड़ रुपये की फंडिंग हासिल की है। अब इस बड़ी परियोजना के लिए अमेरिका से भी वित्तीय मदद की मांग की गई है ताकि खदान को तेजी से विकसित किया जा सके।