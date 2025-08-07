जनता के पास खाने को नहीं, उधर इस देश में अपना पैसा खपा रहे पाक के भ्रष्ट अफसर; मुनीर-शाहबाज भी ‘शॉक्ड’

संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाएंगे इमरान उधर, जेल में दो साल पूरे होने के बाद इमरान खान की पार्टी अब उनकी रिहाई के लिए संयुक्त राष्ट्र का रुख करने की तैयारी कर रही है। आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम और उनकी पत्नी के साथ हिरासत में यातनाएं देते हुए अमानवीय व्यवहार हो रहा है।