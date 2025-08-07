जनता के पास खाने को नहीं, उधर इस देश में अपना पैसा खपा रहे पाक के भ्रष्ट अफसर; मुनीर-शाहबाज भी ‘शॉक्ड’

कुछ समय पहले ऐसी खबर आई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के पास अरबों की संपत्ति है। लंदन में भी उनके घर हैं। वहीं, पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ भी अरबों के मालिक हैं। उनके पास भी लंदन में प्रॉपर्टी और बेसुमार दौलत है।
अब जो खबर आई है, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के नौकशाहों भी दोनों से एक हाथ आगे हैं। उन्होंने भी जनता को लूटकर अकूत संपत्ति जुटाई है, जिसे अब दूसरे देश में खपा रहे हैं।
इस्लामाबाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने विस्फोटक खुलासा करते हुए देश की टॉप नौकरशाही पर भारी भ्रष्टाचार और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्डिंग का आरोप लगाया है।
आसिफ ने कहा है इसके लिए अरबों डॉलर की लागत से आधे से ज्यादा शीर्ष अधिकारी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और नागरिकता या रेजिडेंसी प्राप्त कर रहे हैं।
आसिफ ने एक्स पर लिखा कि ये सारी संपत्तियां काले धन से खरीदी गई हैं। यह चुपचाप देश से निकल भागने की रणनीति है। आसिफ ने यह भी लिखा कि भ्रष्टाचार करने के बाद भी वे आराम से रिटारमेंट के बाद शांति से जीवन जीते हैं। लेकिन रक्षा मंत्री को अफसोस है कि नेता ऐसा नहीं कर पाते।
उन्होंने कहा, राजनेताओं को वही मिलता है जो इन (नौकरशाही) से बचता है, फिर भी हर आरोप नेताओं पर लगता है। आसिफ ने कहा, नेताओं के पास न तो विदेशी नागरिकता होती है और न ही विदेशों में प्लॉट, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना होता है। आसिफ ने कहा, नौकरशाही हमारी पाक जमीन को प्रदूषित कर रही है।
पाक रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि रक्षा मंत्री आसिफ की पार्टी की गठबंधन सरकार ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत तमाम आरोपों में जेल में डाला हुआ है। वहीं, इमरान की पार्टी पीटीआई के नेता पाकिस्तान में सड़कों पर हैं।
संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाएंगे इमरान उधर, जेल में दो साल पूरे होने के बाद इमरान खान की पार्टी अब उनकी रिहाई के लिए संयुक्त राष्ट्र का रुख करने की तैयारी कर रही है। आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम और उनकी पत्नी के साथ हिरासत में यातनाएं देते हुए अमानवीय व्यवहार हो रहा है।
आसिफ ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार के करीबियों में एक नौकरशाह ने अपनी बेटी की शादी में 'सलामी' के रूप में 4 अरब रुपए लिए। इसके बाद अब शांति से रिटायर्ड जीवन जी रहे हैं।