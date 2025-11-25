पाकिस्तान हर साल भ्रष्टाचार की वजह से अपनी GDP का 6% खो रहा है, IMF की चौंकाने वाली रिपोर्ट !

Pakistan Corruption IMF: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने नवंबर 2025 में जारी अपनी 186 पेज की नई रिपोर्ट (Governance and Corruption Diagnostic Assessment) में साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया है कि यह देश की कुल GDP का 5 से 6.5 प्रतिशत हर साल खा जाता है। यानि उसे करीब 20 से 22 अरब डॉलर (लगभग 17 लाख करोड़ रुपये) का नुकसान हो रहा है। IMF ने इसे “Elite Capture” या “State Capture” बताया है। मतलब: कुछ गिने-चुने राजनीतिज्ञ, सैन्य अधिकारी, बड़े व्यापारी और उनके रिश्तेदार ही सारी नीतियां अपने फायदे के लिए बनवाते हैं। कर छूट, सब्सिडी, सरकारी ठेके, बैंक लोन – सब इन्हीं लोगों के लिए हैं। इस वजह से आम जनता और असली निजी क्षेत्र को कुछ नहीं मिलता।