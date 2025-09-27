पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने 17 आतंकवादियों को मार गिराया, जानिए क्या है पाक-अफगान बॉर्डर कनेक्शन

Pakistan counter terrorism operation: पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने हाल ही में एक बड़े ऑपरेशन में 17 आतंकवादियों को मार गिराया (Pakistan counter terrorism) है। यह कार्रवाई पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के नजदीक उत्तरी वजीरिस्तान जिले ( North Waziristan operation) में हुई। इससे पहले पिछले दो दिनों में भी 54 आतंकवादी मारे गए थे। तीन दिनों में कुल 71 आतंकवादियों की मौत हो चुकी है। सुरक्षा बलों का यह अभियान प्रतिबंधित समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP militants killed) के खिलाफ चलाया गया। इन आतंकवादियों का मकसद देश में अशांति फैलाना और सीमा पार से घुसपैठ करना था। सेना की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोलियां और विस्फोटक बरामद हुए हैं।