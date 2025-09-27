Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने 17 आतंकवादियों को मार गिराया, जानिए क्या है पाक-अफगान बॉर्डर कनेक्शन

Pakistan counter terrorism operation: पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने तीन दिनों में 71 आतंकवादियों को मार गिरा कर सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है।

भारत

MI Zahir

Sep 27, 2025

Pakistan counter terrorism operation
पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने 17 आतंकवादियों को मार गिराया। (फोटो: X Handle Jawad Yousafzai.)

Pakistan counter terrorism operation: पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने हाल ही में एक बड़े ऑपरेशन में 17 आतंकवादियों को मार गिराया (Pakistan counter terrorism) है। यह कार्रवाई पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के नजदीक उत्तरी वजीरिस्तान जिले ( North Waziristan operation) में हुई। इससे पहले पिछले दो दिनों में भी 54 आतंकवादी मारे गए थे। तीन दिनों में कुल 71 आतंकवादियों की मौत हो चुकी है। सुरक्षा बलों का यह अभियान प्रतिबंधित समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP militants killed) के खिलाफ चलाया गया। इन आतंकवादियों का मकसद देश में अशांति फैलाना और सीमा पार से घुसपैठ करना था। सेना की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोलियां और विस्फोटक बरामद हुए हैं।

खैबर पख्तूनख्वा में जारी अभियान

आईएसपीआर ने बताया कि यह ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में चलाया गया था। यह क्षेत्र आतंकवाद के कारण लंबे समय से परेशान रहा है। सुरक्षा बलों ने लगातार कार्रवाई कर इस क्षेत्र को आतंकियों से मुक्त कराने की कोशिश की है।

सीमा पार से हो रही घुसपैठ पर अंकुश

पिछले दिनों हुए अभियान में 54 आतंकवादी अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सीमा पार घुसने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने उनकी घुसपैठ को नाकाम करते हुए उन्हें मार गिराया। इससे स्पष्ट होता है कि सीमा पार से आतंकवाद फैलाने की साजिशें अभी भी जारी हैं।

पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था सख्त

आईएसपीआर का बयान है कि देश के सुरक्षा बल आतंकवाद को हर स्थिति में रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वे देश की शांति, सुरक्षा और विकास को खतरे में डालने वालों को बख्शेंगे नहीं। यह कार्रवाई पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी नीति का हिस्सा है, जिससे देश में स्थिरता लाई जा सके।

आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की दृढ़ता

पाकिस्तान सरकार और सेना ने बार-बार कहा है कि वे आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लगातार अभियान और सख्त सुरक्षा उपायों के चलते आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया है। इस अभियान से यह भी साफ होता है कि सुरक्षा बल आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कदम उठा रहे हैं।

क्षेत्र में शांति और स्थिरता में मदद मिलेगी

बहरहाल पाकिस्तान में सुरक्षा बलों द्वारा तीन दिनों में 71 आतंकवादियों की मौत ने यह दिखा दिया है कि देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। यह ऑपरेशन न केवल सीमा की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि आतंकवाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

Published on:

27 Sept 2025 04:48 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने 17 आतंकवादियों को मार गिराया, जानिए क्या है पाक-अफगान बॉर्डर कनेक्शन

