पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कबूलनामा, “देश में सरकार और सेना मिलकर करती है राज”

पाकिस्तान (Pakistan) में किसका राज चलता है, इस पर कभी भी दो राहें नहीं रही। पाकिस्तान में सेना का प्रभाव हमेशा से ही हावी रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट के मामले भी देखे गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी नेता या सैन्याध्यक्ष कभी भी इस बात को खुलकर स्वीकार नहीं करते, लेकिन अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक बड़ी बात कह दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने पाकिस्तान में शासन व्यवस्था के बारे में एक बड़ी बात कबूली है।