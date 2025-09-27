Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कबूलनामा, “देश में सरकार और सेना मिलकर करती है राज”

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने देश में सरकार और सेना की जुगलबंदी के बारे में बड़ी बात कबूली है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 27, 2025

Khawaja Asif
Khawaja Asif (Photo - IANS)

पाकिस्तान (Pakistan) में किसका राज चलता है, इस पर कभी भी दो राहें नहीं रही। पाकिस्तान में सेना का प्रभाव हमेशा से ही हावी रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट के मामले भी देखे गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी नेता या सैन्याध्यक्ष कभी भी इस बात को खुलकर स्वीकार नहीं करते, लेकिन अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक बड़ी बात कह दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने पाकिस्तान में शासन व्यवस्था के बारे में एक बड़ी बात कबूली है।

"देश में सरकार और सेना मिलकर करती है राज"

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ने कबूल लिया है कि देश में सरकार और सेना मिलकर राज करती है। आसिफ के अनुसार पाकिस्तान में शासन का 'हाइब्रिड मॉडल' है जिसमें सरकार और सेना मिलकर देश से जुड़े फैसले लेती हैं।

सेना की होती है सरकार के काम में दखलंदाज़ी

पाकिस्तान में शासन के 'हाइब्रिड मॉडल' की बात कहकर आसिफ ने भले ही सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह मान लिया कि सरकार के काम में सेना की दखलंदाज़ी होती है।

आसिफ ने की 'हाइब्रिड मॉडल' की तारीफ

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने देश में 'हाइब्रिड मॉडल' होने की बात स्वीकारने के साथ ही इसकी तारीफ भी की। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं को हल करने के लिए शासन की यह व्यवस्था बेहद उपयोगी है। आसिफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान में आदर्श लोकतंत्र नहीं है लेकिन मौजूदा 'हाइब्रिड मॉडल' ज़्यादा अच्छे से शासन चला रहा है।

ये भी पढ़ें

भारत ने अमेरिकी धरती पर किया कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जयशंकर ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से की मीटिंग
विदेश

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

27 Sept 2025 04:05 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कबूलनामा, “देश में सरकार और सेना मिलकर करती है राज”

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.