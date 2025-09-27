पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कबूलनामा, “देश में सरकार और सेना मिलकर करती है राज”

पाकिस्तान (Pakistan) में किसका राज चलता है, इस पर कभी भी दो राहें नहीं रही। पाकिस्तान में सेना का प्रभाव हमेशा से ही हावी रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट के मामले भी देखे गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी नेता या सैन्याध्यक्ष कभी भी इस बात को खुलकर स्वीकार नहीं करते, लेकिन अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक बड़ी बात कह दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने पाकिस्तान में शासन व्यवस्था के बारे में एक बड़ी बात कबूली है।
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ने कबूल लिया है कि देश में सरकार और सेना मिलकर राज करती है। आसिफ के अनुसार पाकिस्तान में शासन का 'हाइब्रिड मॉडल' है जिसमें सरकार और सेना मिलकर देश से जुड़े फैसले लेती हैं।
पाकिस्तान में शासन के 'हाइब्रिड मॉडल' की बात कहकर आसिफ ने भले ही सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह मान लिया कि सरकार के काम में सेना की दखलंदाज़ी होती है।
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने देश में 'हाइब्रिड मॉडल' होने की बात स्वीकारने के साथ ही इसकी तारीफ भी की। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं को हल करने के लिए शासन की यह व्यवस्था बेहद उपयोगी है। आसिफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान में आदर्श लोकतंत्र नहीं है लेकिन मौजूदा 'हाइब्रिड मॉडल' ज़्यादा अच्छे से शासन चला रहा है।