भारत ने अमेरिकी धरती पर किया कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जयशंकर ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से की मीटिंग

➡️ जब बहुपक्षवाद दबाव में है, तब ब्रिक्स तर्क और रचनात्मक परिवर्तन की एक सशक्त आवाज़ बनकर मजबूती से खड़ा रहा है।



➡️ एक अशांत विश्व में, ब्रिक्स को शांति निर्माण, संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के संदेश को सुदृढ़ करना चाहिए।



➡️ ब्रिक्स को संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों, खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार के लिए अपने सामूहिक आह्वान को और मज़बूत करना चाहिए।



➡️ बढ़ते संरक्षणवाद, टैरिफ की अस्थिरता और गैर-टैरिफ बाधाओं के कारण व्यापार प्रवाह पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में ब्रिक्स को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की रक्षा करनी चाहिए।



➡️ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ब्रिक्स के आपसी सहयोग के अगले चरण को परिभाषित करेंगे।



➡️ भारत की अध्यक्षता डिजिटल परिवर्तन, स्टार्टअप्स,इनोवेशन और मज़बूत विकास साझेदारियों के ज़रिए खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर केंद्रित होगी।