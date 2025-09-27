कोयला खदान की सुरंग ढही, चीन में 3 मजदूरों की मौत

चीन (China) में खदानों में हादसे काफी सामान्य हैं और अक्सर ही इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। इसी तरह का एक और मामला अब सामने आया है। चीन के शानक्सी (Shaanxi) प्रांत के अंकांग (Ankang) शहर की झेनपिंग (Zhenping) काउंटी में कोयले की एक खदान की सुरंग ढह गई। इस हादसे से खदान में हाहाकार मच गया। हादसे के समय कोयला खदान में कई मजदूर मौजूद थे। हालांकि सुरंग के ढहने से 3 मजदूर उसमें फंस गए।