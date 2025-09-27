कोयला खदान की सुरंग ढही, चीन में 3 मजदूरों की मौत

चीन (China) में खदानों में हादसे काफी सामान्य हैं और अक्सर ही इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। इसी तरह का एक और मामला अब सामने आया है। चीन के शानक्सी (Shaanxi) प्रांत के अंकांग (Ankang) शहर की झेनपिंग (Zhenping) काउंटी में कोयले की एक खदान की सुरंग ढह गई। इस हादसे से खदान में हाहाकार मच गया। हादसे के समय कोयला खदान में कई मजदूर मौजूद थे। हालांकि सुरंग के ढहने से 3 मजदूर उसमें फंस गए।
चीन के शानक्सी प्रांत के अंकांग शहर की झेनपिंग काउंटी में कोयले की खदान में सुरंग ढहने से हुए हादसे में फंसे तीनों मजदूरों को बचाने की काफी कोशिश की गई। हालांकि बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई और यह कोशिश नाकाम रही। आज, शनिवार, 27 सितंबर को तीनों मजदूर मृत पाए गए।
इस हादसे के बाद मामले की जांच शुरू हो गई। 1998 में बनी कोयले की इस खदान में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण मार्च 2024 से सुधार कार्य चल रहा है। शुरुआती जांच से पता चला है कि इस खदान की सुरंग के ढहने में लगभग 500 घन मीटर मलबा शामिल था।
चीन में अक्सर ही खदानों में हादसे होते हैं। इन्हें रोकने की काफी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फिर भी ये हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। चीन में खदान हादसों में हो रहा इजाफा चिंता का विषय है।