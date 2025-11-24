Patrika LogoSwitch to English

विदेश

राजनाथ सिंह के बयान से थर्राया पाकिस्तान, कहा- ये हिंदुत्ववादी मानसिकता…

Rajnath Singh's statement on Sindh: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। पाकिस्तान ने कहा कि सिंध का जिक्र भारत तब-तब करता है, जब वहां आतंरिक समस्या बढ़ जाती है। जानिए उसने लड़ाई को लेकर ऐसा क्या कह दिया...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 24, 2025

Shahbaz Sharif India Talks Donald Trump

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (फोटो: वाशिंगटन पोस्ट)

Rajnath Singh's statement on Sindh: भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा कि आज सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं और हो सकता है कि सिंध फिर भारत में लौट आए। सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। राजनाथ के इस बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।

राजनाथ के बयान को बताया खरतनाक

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय (Pakistani Foreign Ministry) ने रविवार को सिंध को लेकर दिए बयान पर कहा कि भारतीय रक्षामंत्री द्वारा दिया गया बयान भ्रमित करने वाला और खतरनाक है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सिंध का जिक्र भारत तब-तब करता है, जब वहां आतंरिक समस्या बढ़ जाती है। पाकिस्तान ने कहा कि सिंधी समुदाय के एक इवेंट, सिंधी समाज सम्मेलन में सिंह की टिप्पणी शायद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दावों का हवाला देकर राजनीतिक समर्थन बढ़ाने के लिए की गई हो सकती है।

नॉर्थ ईस्ट में घुसाई नाक

शहबाज शरीफ सरकार ने कहा कि इस तरह के बयान से विस्तारवादी हिंदुत्व मानसिकता का पता चलता है। जोकि स्थापित सच्चाइयों को चुनौती देता है। पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय रक्षामंत्री का बयान अंतरराष्ट्रीय कानून, मान्यता प्राप्त सीमाओं की अखंडता और राज्यों की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन है। पाकिस्तान ने भारत से कहा कि वह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो हिंसा भड़काते हैं या फिर धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं।

इसके साथ ही, पाकिस्तान ने नॉर्थ ईस्ट का भी मुद्दा उठाया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत को अपने नॉर्थ-ईस्ट के लोगों की लगातार शिकायतों को भी दूर करना चाहिए, जिनमें से कई लोग अभी भी सिस्टमैटिक तरीके से अलग-थलग किए जाने, पहचान के आधार पर ज़ुल्म और सरकार की हिंसा के चक्र का सामना कर रहे हैं।

सेना प्रमुख के बयान को बताया भड़काने वाला

भारत को गीदड़-भभकी देते हुए पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय रक्षा मंत्री और आर्मी व एयरफोर्स चीफ बहुत ज्यादा भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ऐसे में भविष्य में होने वाली लड़ाई बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। दरअसल, पाकिस्तान की यह गीदड़ भभकी भारतीय सेना प्रमुख के बयान पर दी थी। भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर वह मैप पर अपनी जगह बनाए रखना चाहता है तो उसे “सरकारी आतंकवाद रोकना होगा”।

Published on:

24 Nov 2025 09:08 am

Hindi News / World / राजनाथ सिंह के बयान से थर्राया पाकिस्तान, कहा- ये हिंदुत्ववादी मानसिकता…

