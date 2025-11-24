राजनाथ सिंह के बयान से थर्राया पाकिस्तान, कहा- ये हिंदुत्ववादी मानसिकता…

भारत को गीदड़-भभकी देते हुए पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय रक्षा मंत्री और आर्मी व एयरफोर्स चीफ बहुत ज्यादा भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ऐसे में भविष्य में होने वाली लड़ाई बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। दरअसल, पाकिस्तान की यह गीदड़ भभकी भारतीय सेना प्रमुख के बयान पर दी थी। भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर वह मैप पर अपनी जगह बनाए रखना चाहता है तो उसे “सरकारी आतंकवाद रोकना होगा”।