कश्मीर में आतंकी हमले पर UN में खुली पाकिस्तान की पोल, भारत ने किया बड़ा खुलासा

Kashmir Terrorism Pakistan UN: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 60वें सत्र के दौरान कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत ने पाकिस्तान की भूमिका का कड़ा विरोध किया है। ECO-FAWN संस्था के प्रतिनिधि शाह फैसल मोहम्मद (Shah Faisal Mohammad) ने परिषद में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि 22 अप्रेल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सिर्फ एक वारदात नहीं, बल्कि मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन (Kashmir Terrorism Pakistan UN) है। शाह फैसल ने बताया कि इस हमले में निर्दोष नागरिकों को केवल इसलिए निशाना बनाया गया। क्योंकि वे अपनी मौलिक आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता और आवागमन के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। उनका कहना था कि ऐसी घटनाएं सुनियोजित तरीके से की जा रही हैं, ताकि समाज में डर फैलाया जा सके और क्षेत्र की शांति खत्म की जा सके।