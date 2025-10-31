पाकिस्तान की खुली पोल, आतंकियों को ट्रेनिंग देने की बात खुद आतंकी ने कबूली

पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच चल रहा तनाव किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तानी सेना और तालिबान (Taliban) लड़ाकों में बॉर्डर पर हुई झड़पों के बाद अब दोनों देशों में एक बार फिर सीज़फायर पर सहमति बन गई है। हालांकि इसके बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति कम नहीं हुई है। इसी बीच अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों ने आईएसआईएस-के (ISIS-K) - इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत (Islamic State – Khorasan Province) के एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सईदुल्लाह बताया जा रहा है। पूछताछ के दौरान सईदुल्लाह ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।