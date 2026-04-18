ईरान से दोस्ती पाक को पड़ गई बहुत महंगी, UAE के दबाव से हालत हुई और पतली, अब बचने के सभी रास्ते बंद

पाकिस्तान की जो हालत इन दिनों है उसे देखकर यही कहावत याद आती है कि 'न घर का, न घाट का।' एक तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) की शर्तें पूरी करने की जद्दोजहद, दूसरी तरफ तेल के बढ़ते दाम और अब सबसे करीबी दोस्त यूएई ने भी अरबों डॉलर वापस मांग लिए हैं। पाकिस्तान के लिए यह वक्त शायद पिछले कई सालों में सबसे मुश्किल है।