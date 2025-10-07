तसलीमा ने खोली पाकिस्तान की पोल: POJK में क्रूर कब्जा छिपाता है झूठा शांति समझौता

इस्लामाबाद की ओर से शांति और विकास के बड़े-बड़े दावे किए जाते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उलट है। इन क्षेत्रों के अमीर प्राकृतिक संसाधनों का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है, जबकि स्थानीय लोग गरीबी की चपेट में हैं। तस्लीमा अख्तर के अनुसार, यह तथाकथित शांति समझौता लोगों की असली समस्याओं का हल नहीं है। बल्कि यह झूठे वादों और प्रचार के जरिए पाकिस्तान की पकड़ मजबूत करने का हथकंडा है। प्रदर्शनकारियों ने सितंबर के अंत से हड़ताल की थी, जिसमें 12 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए। समझौते में मुआवजा, सुधार और बुनियादी ढांचे के वादे हैं, लेकिन विशेषज्ञ इन्हें समय बर्बाद करने वाला कदम मानते हैं।