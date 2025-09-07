पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों को रेस्क्यू कर रही नाव पलटी, 5 लोगों की मौत

लंबे समय से हो रही तेज बारिश के चलते पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद तीन प्रमुख नदियों में जलस्तर काफी बढ़ गया है और बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ के चलते पंजाब प्रांत में अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है। पंजाब समेत देश के अन्य हिस्से भी बाढ़ से बूरी तरह प्रभावित हुए है। बाढ़ प्रभावित नदियों ने ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित किया है, लेकिन भारी बारिश ने शहरी क्षेत्रों को भी जलमग्न कर दिया है, जिसमें देश के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर के कई हिस्से भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, इस साल के मानसून ने पाकिस्तान की लगभग 4.1 करोड़ आबादी को प्रभावित किया है। बाढ़ और बारिश की ये स्थिति पाकिस्तान के लिए अब तक की सबसे भीषण आपदाओं में से एक मानी जा रही है।