PIA पर मंडरा रहा संकट, सैलरी नहीं मिलने पर इंजीनियर्स ने उड़ानें की ठप

इंजीनियर्स का कहना है कि पिछले आठ सालों से उन्हें सैलरी में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इसके अलावा, स्पेयर पार्ट्स की भारी कमी है और मैनेजमेंट दबाव डालकर अनफिट विमानों को उड़ान की मंजूरी देने के लिए मजबूर करता है। SAEP ने चेतावनी दी है कि यात्रियों की जान जोखिम में डालकर वे काम नहीं करेंगे। करीब ढाई महीने से इंजीनियर्स काले आर्मबैंड पहनकर विरोध जता रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पूरी तरह हड़ताल शुरू कर दी।