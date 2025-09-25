पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस को बलूच विद्रोहियों ने फिर से बनाया निशाना, उड़ा दी पटरियां, ट्रेन के कई डिब्बे पलटे

जाफर एक्सप्रेस को इस साल मार्च महीने में भी बलूच विद्रोहियों ने निशाना बनाया था। उस दौरान ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। इसी बीच बलूच हमलावरों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने गुडालार और पीरू कुनरी के बीच ट्रेन हाईकर कर 250 से अधिक लोगों बंधक बना लिया। सेना और BLA के लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई चली। इसमें पाकिस्तानी सेना ने 33 BLA लड़ाकों को मारने का दावा किया, जबकि BLA ने कहा कि उसने 100 से अधिक पाक सेना के जवान को मार डाला।