पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस को बलूच विद्रोहियों ने फिर से बनाया निशाना, उड़ा दी पटरियां, ट्रेन के कई डिब्बे पलटे

पाकिस्तान (Pakistan) के बलूचिस्तान प्रांत (Balochistan) में बीते मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस (Jaffar Express) को विद्रोहियों ने निशाना बनाया। विद्रोहियों ने घात लगाकर ट्रेन पर बम से हमला किया। इस हमले में 12 लोग घायल हो गए। ट्रेन में 270 लोग सवार थे। ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतर गई, एक बोगी पलट गई। पाककिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि विद्रोहियों ने 10 घंटे के भीतर दूसरा हमला किया।
सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि इससे पहले एक और बम धमाका रेलवे ट्रैक के पास हुआ था। पेशावर के लिए जा रही जाफर एक्सप्रेस निकली ही थी कि ट्रैक को बम से उड़ा दिया गया। जानकारी मिलने पर ट्रैक ठीक किया गया और ट्रेन रवाना हुई। लेकिन मस्तुंग जिले के स्पिजेंड इलाके ट्रेन को फिर से निशाना बनाया गया।
पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि धमाके के लिए IED का इस्तेमाल किया गया। बोगी पलटने के कारण पांच यात्री घायल हुए, जबकि बाकी लोग पास की बोगियों के पटरी से उतरने से चोटिल हुए। अधिकारियों ने कहा कि ट्रेन की रफ्तार बेहद कम थी। यदि ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। अभी तक किसी भी विद्रोही संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।
जाफर एक्सप्रेस को इस साल मार्च महीने में भी बलूच विद्रोहियों ने निशाना बनाया था। उस दौरान ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। इसी बीच बलूच हमलावरों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने गुडालार और पीरू कुनरी के बीच ट्रेन हाईकर कर 250 से अधिक लोगों बंधक बना लिया। सेना और BLA के लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई चली। इसमें पाकिस्तानी सेना ने 33 BLA लड़ाकों को मारने का दावा किया, जबकि BLA ने कहा कि उसने 100 से अधिक पाक सेना के जवान को मार डाला।