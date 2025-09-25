Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस को बलूच विद्रोहियों ने फिर से बनाया निशाना, उड़ा दी पटरियां, ट्रेन के कई डिब्बे पलटे

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया है। इससे पहले भी विद्रोही जाफर एक्सप्रेस को निशाना बना चुके थे।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 25, 2025

Pakistan Train
पाकिस्तान ट्रेन (फोटो-IANS)

पाकिस्तान (Pakistan) के बलूचिस्तान प्रांत (Balochistan) में बीते मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस (Jaffar Express) को विद्रोहियों ने निशाना बनाया। विद्रोहियों ने घात लगाकर ट्रेन पर बम से हमला किया। इस हमले में 12 लोग घायल हो गए। ट्रेन में 270 लोग सवार थे। ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतर गई, एक बोगी पलट गई। पाककिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि विद्रोहियों ने 10 घंटे के भीतर दूसरा हमला किया।

ट्रैक को बम से उड़ाया

सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि इससे पहले एक और बम धमाका रेलवे ट्रैक के पास हुआ था। पेशावर के लिए जा रही जाफर एक्सप्रेस निकली ही थी कि ट्रैक को बम से उड़ा दिया गया। जानकारी मिलने पर ट्रैक ठीक किया गया और ट्रेन रवाना हुई। लेकिन मस्तुंग जिले के स्पिजेंड इलाके ट्रेन को फिर से निशाना बनाया गया।

हमले में IED का इस्तेमाल

पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि धमाके के लिए IED का इस्तेमाल किया गया। बोगी पलटने के कारण पांच यात्री घायल हुए, जबकि बाकी लोग पास की बोगियों के पटरी से उतरने से चोटिल हुए। अधिकारियों ने कहा कि ट्रेन की रफ्तार बेहद कम थी। यदि ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। अभी तक किसी भी विद्रोही संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

मार्च में भी ट्रेन हुई थी हाईजैक

जाफर एक्सप्रेस को इस साल मार्च महीने में भी बलूच विद्रोहियों ने निशाना बनाया था। उस दौरान ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। इसी बीच बलूच हमलावरों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने गुडालार और पीरू कुनरी के बीच ट्रेन हाईकर कर 250 से अधिक लोगों बंधक बना लिया। सेना और BLA के लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई चली। इसमें पाकिस्तानी सेना ने 33 BLA लड़ाकों को मारने का दावा किया, जबकि BLA ने कहा कि उसने 100 से अधिक पाक सेना के जवान को मार डाला।

Hindi News / World / पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस को बलूच विद्रोहियों ने फिर से बनाया निशाना, उड़ा दी पटरियां, ट्रेन के कई डिब्बे पलटे

