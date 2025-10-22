ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान, अब लड़कियों और महिलाओं को देगा आतंकी बनने की ट्रेनिंग

लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान में रैली का ऐलान किया (X)
भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) से पाकिस्तान स्थित प्रमुख आतंकी संगठनों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे संगठनों के नौ ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था, जिसमें कम से कम 100 आतंकी मारे गए। इसी कड़ी में, लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान के लाहौर में 2 नवंबर को एक विशाल खुली रैली का ऐलान किया है। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार होगा जब लश्कर इतने बड़े पैमाने पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा।
मई 2025 में पहलगाम (जम्मू-कश्मीर) में हुए खौफनाक आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई की रात 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने मिसाइलों और ड्रोन से पाकिस्तान और PoK में स्थित नौ प्रमुख आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर दिया। इनमें शामिल थे:
मीडिया को मिले एक एक्सक्लूसिव वीडियो में मुजफ्फराबाद (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) में JeM की एक बड़ी रैली की तैयारी दिखाई दे रही है। वीडियो में स्टेज को फूलों और झंडियों से सजाया गया है, जबकि दीवारों पर पोस्टर्स लगे हैं। इन पोस्टर्स में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान JeM के हेडक्वार्टर 'मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद' (बहावलपुर) पर हमले में मारे गए आतंकियों को 'शहीद' बताया गया है। रैली का आयोजन पूरी तरह एयर-कंडीशंड हॉल में हो रहा है, जो तामझाम के साथ युवाओं को लुभाने का प्रयास दिखाता है।
सूत्रों के मुताबिक, यह रैली खास तौर पर महिलाओं की भर्ती के लिए बुलाई गई है। JeM ने हाल ही में 'जमात उल-मुमिनात' नामक महिलाओं की नई विंग बनाई है, जिसका नेतृत्व मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर कर रही हैं। सादिया के पति यूसुफ अजहर को ही ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया गया था। संगठन बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मैनसेहरा स्थित अपने धार्मिक केंद्रों पर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ऑनलाइन 'जिहादी कोर्स' चला रहा है। इस कोर्स में 'जिहाद की ड्यूटीज' और इस्लामी कर्तव्यों पर ब्रेनवॉशिंग की जाती है। साथ ही, जिहाद के नाम पर चंदा इकट्ठा करने का अभियान भी चल रहा है।
ये बात किसी से छुपी नहीं है कि असीम मुनीर जब से पाकिस्तान का सेना प्रमुख बना है, लगातार आतंकियों को सपोर्ट मिल रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों की बड़े पैमाने पर फंडिंग भी कर रही है।
