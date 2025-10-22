Patrika LogoSwitch to English

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान, अब लड़कियों और महिलाओं को देगा आतंकी बनने की ट्रेनिंग

भारत के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में आतंकी ठिकानों पर भारी नुकसान के बाद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद फिर से सक्रिय हो रहे हैं। पाकिस्तान में इन संगठनों की रैलियां और महिलाओं की नई जिहादी विंग के जरिए भर्ती अभियान शुरू किया है।

3 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 22, 2025

लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान में रैली का ऐलान किया (X)

भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) से पाकिस्तान स्थित प्रमुख आतंकी संगठनों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे संगठनों के नौ ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था, जिसमें कम से कम 100 आतंकी मारे गए। इसी कड़ी में, लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान के लाहौर में 2 नवंबर को एक विशाल खुली रैली का ऐलान किया है। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार होगा जब लश्कर इतने बड़े पैमाने पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा।

आतंकी ठिकानों पर हमला

मई 2025 में पहलगाम (जम्मू-कश्मीर) में हुए खौफनाक आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई की रात 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने मिसाइलों और ड्रोन से पाकिस्तान और PoK में स्थित नौ प्रमुख आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर दिया। इनमें शामिल थे:

  • मुरिदके (पंजाब, पाकिस्तान): लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय, जहां 26/11 मुंबई हमलों के गुनहगार अजमल कसाब और डेविड हेडली को ट्रेनिंग दी गई थी।
  • बहावलपुर (पंजाब, पाकिस्तान): जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जहां भर्ती, ट्रेनिंग और कट्टरपंथीकरण का काम होता था।
  • मुजफ्फराबाद (PoK): सवाई नाला और सयेदना बिलाल कैंप, जहां लश्कर और जैश के आतंकी ट्रेनिंग लेते थे।
  • अन्य ठिकाने: सरजल (सियालकोट), मेहमूना जौया (सियालकोट), गुलपुर (कोटली), अब्बास (कोटली) और भीम्बर।

JeM की 'शहीदी रैली'

मीडिया को मिले एक एक्सक्लूसिव वीडियो में मुजफ्फराबाद (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) में JeM की एक बड़ी रैली की तैयारी दिखाई दे रही है। वीडियो में स्टेज को फूलों और झंडियों से सजाया गया है, जबकि दीवारों पर पोस्टर्स लगे हैं। इन पोस्टर्स में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान JeM के हेडक्वार्टर 'मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद' (बहावलपुर) पर हमले में मारे गए आतंकियों को 'शहीद' बताया गया है। रैली का आयोजन पूरी तरह एयर-कंडीशंड हॉल में हो रहा है, जो तामझाम के साथ युवाओं को लुभाने का प्रयास दिखाता है।

महिलाओं के लिए ऑनलाइन 'जिहादी कोर्स'

सूत्रों के मुताबिक, यह रैली खास तौर पर महिलाओं की भर्ती के लिए बुलाई गई है। JeM ने हाल ही में 'जमात उल-मुमिनात' नामक महिलाओं की नई विंग बनाई है, जिसका नेतृत्व मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर कर रही हैं। सादिया के पति यूसुफ अजहर को ही ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया गया था। संगठन बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मैनसेहरा स्थित अपने धार्मिक केंद्रों पर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ऑनलाइन 'जिहादी कोर्स' चला रहा है। इस कोर्स में 'जिहाद की ड्यूटीज' और इस्लामी कर्तव्यों पर ब्रेनवॉशिंग की जाती है। साथ ही, जिहाद के नाम पर चंदा इकट्ठा करने का अभियान भी चल रहा है।

इन शाखाओं के ज़रिए हो रही नई भर्ती

  • पाकिस्तान मार्काजी मुस्लिम लीग (PMML): LeT का मुख्य राजनीतिक संगठन, जो कश्मीर मुद्दे पर 'आजादी की लड़ाई' का प्रचार करता है।
  • मुस्लिम यूथ लीग (MYL): युवाओं को जोड़ने और भर्ती का काम, जहां 'शैक्षणिक कार्यक्रमों' के नाम पर जिहादी विचारधारा बोई जाती है।
  • मुस्लिम वीमेन लीग (MWL): महिलाओं को प्रभावित करने वाली विंग, जो ब्रेनवॉशिंग और फंडिंग पर फोकस करती है।
  • मुस्लिम गर्ल्स लीग (MGL): कम उम्र की लड़कियों को 'शिक्षा' के बहाने निशाना बनाती है।

आतंकियों को पाक सेना का सपोर्ट

ये बात किसी से छुपी नहीं है कि असीम मुनीर जब से पाकिस्तान का सेना प्रमुख बना है, लगातार आतंकियों को सपोर्ट मिल रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों की बड़े पैमाने पर फंडिंग भी कर रही है।

22 Oct 2025 05:52 pm

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान, अब लड़कियों और महिलाओं को देगा आतंकी बनने की ट्रेनिंग

