ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान, अब लड़कियों और महिलाओं को देगा आतंकी बनने की ट्रेनिंग

सूत्रों के मुताबिक, यह रैली खास तौर पर महिलाओं की भर्ती के लिए बुलाई गई है। JeM ने हाल ही में 'जमात उल-मुमिनात' नामक महिलाओं की नई विंग बनाई है, जिसका नेतृत्व मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर कर रही हैं। सादिया के पति यूसुफ अजहर को ही ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया गया था। संगठन बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मैनसेहरा स्थित अपने धार्मिक केंद्रों पर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ऑनलाइन 'जिहादी कोर्स' चला रहा है। इस कोर्स में 'जिहाद की ड्यूटीज' और इस्लामी कर्तव्यों पर ब्रेनवॉशिंग की जाती है। साथ ही, जिहाद के नाम पर चंदा इकट्ठा करने का अभियान भी चल रहा है।