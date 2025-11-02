पाकिस्तान में मीडिया पर अघोषित सेंसरशिप: पत्रकारों की जिंदगी दांव पर, IFJ ने दुनिया को जगाया !

Pakistan Media Censorship: पाकिस्तान में पत्रकारों की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। हालत यह है कि मीडिया पर बिना बताए सेंसरशिप (Pakistan media censorship) लगाई जा रही है, इस वजह से खबरें दबाई जा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय पत्रकार महासंघ (IFJ) ने इन हालात पर गुस्सा जताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पत्रकारों को मारने, झूठे मुकदमे चलाने और पैसे न देने जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। यह सब अंग्रेजी अखबार डॉन की रिपोर्ट से पता चला है। आईएफजे (IFJ Pakistan journalists) ने इसे "मीडिया का गहराता संकट" बताया है। पेरिस में हुई एक खास मीटिंग में पाकिस्तान की पत्रकार यूनियन (PFUJ) के लोग IFJ के बड़े नेताओं से मिले। PFUJ के महासचिव शकील अहमद, व सदस्यों तारिक उस्मानी और वसीम शहजाद कादरी ने असल हालात बताए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम लॉ (PECA) का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पत्रकारों के खिलाफ फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। आरोप है कि सरकारी और गैर-सरकारी लोग डराते हैं, खबरें रोकते हैं और नौकरी से निकाल देते हैं। महीनों तक वेतन नहीं मिलता, जिससे मीडिया इंडस्ट्री तबाह हो रही है।