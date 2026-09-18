पाकिस्तान में हुई हाई-लेवल बैठकें, आईएसआई की भारत में ड्रग-तस्करी की साजिश

आईएसआई कर रहा भारत के खिलाफ साजिश (Representational Photo)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने हाल ही में कहा है कि ड्रग्स के खिलाफ भारत (India) की जंग 2026-29 के लिए एक बड़े मिशन के तौर पर शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में देश को ड्रग-फ्री बनाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इसी बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान (Pakistan) बहुत बड़े लेवल पर भारत में ड्रग-तस्करी (Drug-Smuggling) बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी से पता चलता है कि पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान आईएसआई (ISI) के अधिकारियों, दाऊद इब्राहिम सिंडिकेट के सदस्यों और ड्रग तस्करों के बीच कई हाई-लेवल बैठकें हुई हैं। ये बैठके लाहौर में हुई हैं और आईएसआई की साजिश पंजाब और जम्मू-कश्मीर की बॉर्डर से भारत में और ज़्यादा ड्रग्स भेजने की है और बैठकों में इसके कई तरीकों पर चर्चा की गई।
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