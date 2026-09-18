पाकिस्तान में हुई हाई-लेवल बैठकें, आईएसआई की भारत में ड्रग-तस्करी की साजिश

खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी से पता चलता है कि पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान आईएसआई (ISI) के अधिकारियों, दाऊद इब्राहिम सिंडिकेट के सदस्यों और ड्रग तस्करों के बीच कई हाई-लेवल बैठकें हुई हैं। ये बैठके लाहौर में हुई हैं और आईएसआई की साजिश पंजाब और जम्मू-कश्मीर की बॉर्डर से भारत में और ज़्यादा ड्रग्स भेजने की है और बैठकों में इसके कई तरीकों पर चर्चा की गई।