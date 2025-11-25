बॉर्डर पर भारत की बढ़ सकती है टेंशन! पाकिस्तानी डिफेंस प्रोडक्शन टीम ने बांग्लादेशी आर्मी चीफ से की मुलाकात

बांग्लादेश (Bangladesh) में पिछले साल शेख हसीना (Sheikh Hasina) के पीएम पद और देश छोड़कर भागने और उसके बाद मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद से ही भारत (India) से संबंधों में खटास पड़नी शुरू हो गई थी। बांग्लादेश चाहता है कि भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित कर दे, पर भारत ऐसा नहीं कर रहा है। शेख हसीना को बांग्लादेश में सज़ा-ए-मौत सुनाए जाने के बावजूद भारत ने उनका प्रत्यर्पण नहीं किया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं भारत और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच कई सालों से चल रहा तनाव जगजाहिर है। इसी बीच अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की नज़दीकी बढ़ने लगी है।