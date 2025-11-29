पाकिस्तानी मंत्री का विवादित बयान, कहा – “हम राजस्थान, गुजरात और हरियाणा पर कर सकते हैं दावा”

भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। 'पहलगाम आतंकी हमले' (Pahalgam Terrorist Attack) और 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने एक कार्यक्रम में कहा था कि पाकिस्तान का सिंध (Sindh) प्रांत सांस्कृतिक रूप से हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा, "सीमाएं बदल सकती हैं, कल को हो सकता है कि सिंध वापस भारत में आ जाए।" भारतीय रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। अब पाकिस्तान के मंत्री ने एक विवादित बयान दे दिया है।