पाकिस्तानी मंत्री का विवादित बयान, कहा – “हम राजस्थान, गुजरात और हरियाणा पर कर सकते हैं दावा”

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच सिंध प्रांत के मंत्री सरदार अली शाह ने एक विवादित बयान दे दिया है। क्या है पूरा मामला? आइए नज़र डालते हैं।

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 29, 2025

Sardar Ali Shah

Sardar Ali Shah (Photo - OsintTV on social media)

भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। 'पहलगाम आतंकी हमले' (Pahalgam Terrorist Attack) और 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने एक कार्यक्रम में कहा था कि पाकिस्तान का सिंध (Sindh) प्रांत सांस्कृतिक रूप से हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा, "सीमाएं बदल सकती हैं, कल को हो सकता है कि सिंध वापस भारत में आ जाए।" भारतीय रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। अब पाकिस्तान के मंत्री ने एक विवादित बयान दे दिया है।

भारत के तीन राज्यों पर किया दावा

राजनाथ के बयान से पाकिस्तान में बवाल मच गया है। ऐसे में हाल ही में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शिक्षा मंत्री सरदार अली शाह ने विवादित बयान दिया है। सरदार अली ने सिंध विधानसभा में बोलते हुए कहा, "राजस्थान, गुजरात और हरियाणा पाकिस्तान के सिंध के हिस्से हैं। राजस्थान का कालीबंगा, गुजरात का धोलावीरा और लोथल तथा हरियाणा का राखीगढ़ी सिंधु घाटी के ही क्षेत्र हैं। ऐसे में हम राजस्थान, गुजरात और हरियाणा पर दावा कर सकते हैं। भारत को ये तीनों राज्य हमें सौंप देने चाहिए।"

सोशल मीडिया पर उड़ा मज़ाक

सरदार अली के इस बयान का सोशल मीडिया पर जमकर मज़ाक उड़ाया जा रहा है। लोग इस बयान को मूर्खतापूर्ण और हास्यप्रद बता रहे हैं। कई लोग इस बयान को "मुंगेरीलाल के हसीन सपने" बता रहे हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान "ख़्याली पुलाव पका रहा है।" कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि "पूरा पाकिस्तान ही भारत का हिस्सा है।" कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि "भारत को पाकिस्तान के साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा इज़रायल ने गाज़ा के साथ किया।"

